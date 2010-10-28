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Зеркало Принцип работы зеркала Казино Виваро заключается в создании точной копии основного сайта на другом домене, что позволяет обходить блокировки и сохранять полный функционал игровой платформы без использования VPN. Зеркало Казино Виваро представляет собой точную копию основного сайта казино, расположенную на другом домене. Оно используется для предоставления игрокам доступа к их учетным записям, балансу и любимым играм в случае, если основной сайт Казино Виваро становится недоступным по каким-либо причинам. Зеркала регулярно обновляются, чтобы всегда быть готовыми к потенциальным блокировкам.

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