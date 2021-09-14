ТОП-70 лучших курсов программирования для детей в Москве [2022]

Родители зачастую недовольны тем, что их ребенок проводит много времени за компьютерными играми. Бороться с такой детской привязанностью, как показывает практика бесполезно. Но можно направить интерес ребенка в продуктивное русло. В этом помогут онлайн-курсы программирования для детей в Москве. Занятия развивают креативность и логику, приучают ребенка умению работать в команде и добиваться поставленных целей. Даже если ребенок в будущем выберет другую профессию, эти навыки и знания пригодятся ему в повседневной жизни.
В интернете много курсов, интенсивов и вебинаров по программированию для детей и подростков. Какие-то подходят для детей от 5 лет, другие рассчитаны на ребят постарше. Кому-то подойдут игровые программы, а кто-то захочет заниматься серьезно, закладывая фундамент для будущей специальности.
Мы отобрали для вас 70 лучших курсов программирования для детей от 20 онлайн-школ, с учетом методик и формата образования, опыта тренеров, актуальности программ. В обзоре вы найдете школы для детей разных возрастных групп, уровня подготовки и продолжительности обучения.
Geekbrains
Возраст: 6-17 лет
Сайт: https://gb.ru/courses/geek-school
Стоимость: стандартная стоимость курса 15 000 руб. При приобретении 2-х курсов предоставляется скидка 30%. Так же можно получить налоговый вычет на обучение в размере 13% или использовать для оплаты курсов материнский капитал. О других периодических акциях можно узнать на сайте школы.
Продолжительность: от 3 до 4, 5 месяцев.
GeekSchool — образовательный проект, специально созданный для детей и подростков под крылом онлайн-университета Geekbrains. Обучение проводится по четырем направлениям: разработка игр, дизайн и творчество, программирование и разработка на Python.
Программы разработаны с учетом возрастных особенностей и адаптированы для разных возрастных групп. Несмотря на то, что обучение проходит в игровой форме, по окончании ребята получают первый проект в портфолио и сертификат гособразца.
На каждом курсе доступен один пробный бесплатный урок. Бонусом ко всем программам предоставляется бесплатный доступ к курсу «Как учиться» и три месяца английского от LinguaLeo.
- Основы компьютерной анимации (10-17). С помощью бесплатных программ для анимации ребята научатся создавать живые рисунки. Эти знания пригодятся для будущих дизайнеров, мультипликаторов или художников. Занятия проходят 1 раз в неделю. Продолжительность онлайн урока 60-90 минут. Домашние задания проверяет преподаватель, а куратор помогает решать технические вопросы прохождения курса.
- Minecraft: основы программирования (8-11). Играя в популярную игру, дети научатся создавать код, управлять летающими объектами и возводить постройки. Онлайн-классы проходят раз в неделю по 60 минут в будни или выходные. Помимо преподавателя у ребят есть куратор, который помогает разобраться в процессе выполнения заданий и т.д.
- Разработка игр на Unity (11-17). Ученики освоят программирование на Unity платформе, научатся писать скритпы, запускать анимацию. Преподаватели курса являются не только разработчиками игр и приложений, но и имеют опыт работы с детьми. На итоговом занятии ребят научат пользоваться шаблоном-планером постановки целей для будущего развития.
- Разработка игр на Python (9-12). Дети освоят азы программирования на Python, изучат библиотеку PyGame, смогут рисовать игровые интерфейсы и много другое. За время учебы будет создано 7 групповых 2D игр, и один индивидуальный финальный проект.
- Компьютерная графика (6-12). Дети научатся выбирать тему рисунка и выстраивать композицию. Освоят различные художественные подходы, инструментарий GraphicsGale и редактор Krita. Узнают, как накладывать анимацию и спецэффекты. Их работы могут стать кадром из мультфильма, сценой из игры или концепт-артом.
- Введение в искусственный интеллект (15-17). Курс предназначен для подростков и является ознакомительной версией для профессии аналитика по обработке данных. Учащиеся узнают, что такое искусственный интеллект, нейронные сети и машинное обучения. Освоят основы программирования на Python, библиотеки Pandas и Numpy для обработки больших данным.
- Веб-дизайн для детей: Tilda, Figma, Readymag (12-17). Ребята узнают, в чем заключается работа веб-дизайнера, научатся проектировать анимационные интерфейсы, создавать сайты и управлять вниманием. На практике будут адаптировать дизайн под различные устройства, делать лендинг, монтировать видеоклипы с текстом и мини-игры.
- Блогинг для подростков (10-17). Курс поможет ребятам понять все этапы создания и ведения блога от разработки идеи и презентацию контента до привлечения подписчиков. Узнают о вопросах безопасности в Instagram, TikTok и YouTube. Курс состоит из 19 занятий: 9 прямых эфиров, 9 записанных вебинаров и финальная презентация проекта.
- Робототехника на Arduino (10-15). Платформу Arduino используют в системах умного дома, 3D-принтерах, робототехнике и играх. 90% курса состоит из практик рисования схем, настройки датчиков и программирования на C++ и Arduino-C. Обучение проходит на бесплатном виртуальном конструкторе. Три лучшие работы будут отмечены призами.
- Кибербезопасность и цифровая грамотность (11-17). Ученики узнают, что такое IT-безопасность, как предотвращать кибер-угрозы и противостоять хакерским атакам. Изучат Parrot OS Linux и систему поиска информации OSINT. Потренируются искать уязвимости, защищать сайты от внедрения. Финальная практика проходит в форме 2-х недельного соревнования.
- Программирование на Scratch (7-12). Среда визуального программирования Scratch идеально подходит для первых шагов в программировании. На ее основе ребята научатся создавать мультфильмы и мини-игры. Занятия проходят 2 раза в неделю по 50 минут. Чтобы удерживать внимание и интерес детей, педагог постоянно меняет задачи и проводит разминки.
- Разработка мобильных игр на Java (11-17). На курсе ученики создадут с нуля 2D-игру — приложение для смартфонов Android. Приложение будет использовать встроенные функции гаджета: фонарик, геолокацию, базу данных и т.д. Ребята узнают, как разместить приложение на PlayMarket, настраивать уведомления, скролл и свайп.
- Основы веб-разработки (11-17). Уроки проходят в виде вебинаров раз в неделю 1 час по вечерам. В качестве домашних заданий ставится задача разработать часть сайта. На финальном этапе ребенок самостоятельно соберет сайт по готовому шаблону дизайна. На курсе ребята на практике узнают, что такое разработка и верстка, освоят инструментарий CSS и JavaScript.
HEDU
Возраст: школьники средних и старших классов
Сайт: https://irs.academy/kids
Стоимость: от 30000 рублей
Продолжительность: 5 месяцев
Обучение проходит по авторской методике IT-Академии HEDU. Посмотрев бесплатный урок можно оценить уровень и формат обучения. По окончании курса выдается сертификат.
У курса есть 3 формата участия: ПРО (включает онлайн-уроки и тестирование), ВИП (включает также домашние задания и их проверку), и Корпоративный (для групп от 10 человек).
Онлайн-уроки имеют формат вебинаров, записи которых остаются в пожизненном доступе. Для закрепления материала ученики выполняют домашние задания и проходят тестирования. Преподаватель проверит их выполнение и поможет исправить ошибки.
- Онлайн-курс по программированию для детей и подростков. Ребятам предлагается детально разобраться в HTML и CSS. Они узнают, как создавать страницы и наполнять их содержимым, изменять свойства элементов и их расстановку, верстать и анимировать типовые элементы. Изучат связи между PHP и HTML, освоят синтаксис, совмещение скриптов, работу с формами, передачу и хранение информации между страницами.
Еще одним изучаемым языком станет MySQL, при помощи которого управляются базы данных. Знакомство с Java даст представление об объектно-ориентированном программировании. Все эти знания помогут ребятам создать качественный рабочий сайт и сформировать профессиональное портфолио.
Kodland
Возраст: 7-17 лет
Сайт: https://www.kodland.org/#courses
Стоимость: стоимость курса варьируется в зависимости от формата и количества модулей, за которые вносится единовременная оплата
Продолжительность: Каждый курс состоит из 32 уроков продолжительностью 1,5 часа
Kodland — специализированная онлайн-школа программирования для детей и подростков. На платформе представлены 10 различных курсов для всех возвратных категорий.
Школа предлагает первый пробный бесплатный урок, на котором преподаватели познакомятся с ребенком и родителями, а методист поможет подобрать курс по интересам и способностям.
Занятия проводятся по выходным в группах по 12 человек. Новые группы стартуют каждую неделю.
- Визуальное программирование на Scratch (8-10). Практический курс визуального моделирования поможет детям освоить азы программирования на языке Scratch, научит работать с графикой и звуковыми эффектами. Во время учебы будет создано несколько игр на групповых занятиях и финальный индивидуальный проект с нуля.
- Создание игр для Roblox (10-12). На этом курсе ребята научатся программировать на языке Lua, использовать инструментарий 3D моделирования и работать в Roblox Studio. Помимо знаний они приобретут опыт проектной командной работы. Итогом обучения станет индивидуальный проект по созданию и внедрению 3D игры. Для начала учебы необходимы базовые знания английского языка.
- Цифровое творчество (10-12). Каждый модуль знакомит ребят с функционалом одной из программ для обработки фото, монтажа видео, создания иллюстраций и персонажей мультфильмов, дизайна брендов. В итоге в копилке знаний окажутся программы Animatron, Canva, Tux paint, Tincercad, Pixlr, Shotcut и Vectr.
- Видеоблогинг на YouTube (10-15). Студенты курса узнают, как устроена платформа YouTube, что такое личный бренд, как его продвигать и монетизировать. Научатся писать тесты для роликов, видео съемке и монтажу, основам звукорежиссуры. Освоят программы Bandicam, Streamlabs OBS, ClipChamp, Miro, Pixlr, Shotcut, StopMotion и Figma.
- Проектная информатика: от презентаций до программирования (10-12). Данный курс закладывает основы компьютерной грамотности. Ребенок обретет общие навыки работы с компьютером, текстовыми редакторами и презентациями, строить диаграммы и графики. Узнает, как использовать функционал GIMP, Thunkable и Figma.
- Блогинг в TikTok, Instagram, Likee (10-12). Ребята изучать алгоритмы работы соцсетей, научатся создавать качественный контент и продвигать аккаунты. Освоят монтаж на мобильных устройствах в VN, Videoleap создадут авторскую маску для Instagram. Познакомятся с работой в профессиональном фоторедакторе Pixlr и основами моушн-дизайна в StopMotion и Figma.
- Python базовый (12-15). На этом курсе дети познакомятся с языком программирования Python, научатся вводу данных, изучат циклы и условия. Освоят на базовом уровне PyGame, создадут три учебные игры. Финальным проектом станет разработка индивидуальной игры начиная от выбора шаблонов и проработки логики, и заканчивая инициализацией.
- Создание сайтов (12-15). Ребята научатся верстать сайты средней сложности и размещать их в сети. При помощи специальных инструментов освоят создание макетов и HTML документов, научатся базовым элементам JavaScript и CSS стилям. Создадут мини-игру и узнают, как встроит аналитику и другие сервисы на сайт.
- Python продвинутый (14-17). Этот курс подойдет студентам, уже имеющим опыт программирования на Python. Каждый модуль заканчивается практическим результатом — созданием игры-квеста, редактора изображений, графического предложения, Telegram-бота. Для финального проекта ребята могут выбрать один из вариантов самостоятельной работы.
- Создание 3D игр на Unity продвинутый уровень (14-17). Студенты научатся программировать на C#, создавать полноценные 3D игры с нуля: разрабатывать концепцию, сюжет, дизайн уровней и т.д. Результатом обучения станет создание межплатформенной 3D-игруы на Unity (мобильная, браузерная или компьютерная версия).
Кодиум
Возраст: 6-16лет
Сайт: https://kodium.online/
Стоимость: индивидуально
Продолжительность: индивидуально
Кодиум — детская онлайн-школа программирования с международным охватом. Все преподаватели школы имеют опыт работы с детьми и проходят периодическую аттестацию. Возможны групповые и индивидуальные занятия, доступны так же дополнительные сервисы школы.
Перед обучением проводится вводный бесплатный урок, на котором методисты определяют уровень ребенка и предлагают оптимальную программу обучения с учетом его интересов и способностей. Школа предлагает 4 ступени обучения в зависимости от возраста учеников. Обучение проходит в игровой форме, что помогает усвоению материала.
- 1 ступень — алгоритмика и компьютерная грамотность (5-7). Детям объяснят основы работы за компьютером, научат устанавливать программы и выходить в Интернет, работать с таблицами и создавать презентации. Ребенок узнает, что такое блоки и логическое построение программ. Курс готовит малышей для следующей ступени и началу программирования.
- 2 ступень — создание 2-D игр в (6-10). Ребенка научат работать с алгоритмами, переменными, логическими и условными операторами. Обучение проводится на бесплатной онлайн-площадке Scratch, которая позволяет создавать интерактивные истории, игры и анимацию. Каждый урок заканчивается созданием индивидуального проекта игры, которые лягут в основу портфолио.
- 3 ступень — мобильная разработка (11-14). Курс посвящен изучению разработки приложений и игр для мобильных устройств. Ребята продолжат изучать работы с переменными, массивами и циклами. Научатся обращаться с функциями и процедурами, списками и условиями. После каждого урока ребенок сможет загрузить на телефон созданное им мобильное приложение.
- 4 ступень — web- разработка и Python (11-16). Ребятам дадут основы синтаксиса, научат писать читаемые коды, научать создавать приложения и интерфейсы для них, работать со структурой данных и продвинутыми алгоритмами. Результатом обучения станет создание компьютерных и мобильных приложений.
ProgKids
Возраст: 6-16лет
Сайт: https://progkids.com/
Стоимость: от 690 руб. в месяц на тарифном плане «Самостоятельно» и от 900 руб. в месяц на тарифном плане «С преподавателем»
Продолжительность: от 12 уроков по 60 минут
Все курсы ProgKids проходят в игровой форме. Доступно несколько форматов обучения в зависимости от выбранного тарифного плана. Бесплатно можно пройти вводные уроки всех курсов и получить 3-х дневный доступ к тарифу «Самостоятельно». На этом тарифе ученик получает полный доступ к курсам и поддержку преподавателя в чате. Тариф «С преподавателем» предполагает индивидуальные онлайн-уроки по Skype, проверку и разбор домашних заданий и консультации с преподавателем.
- Визуальное программирование (от 7 лет). Курс включает в себя 30 уроков по 55 минут каждый. Это стартовая площадка для последующего изучения программирования. Дети познакомятся с основами программирования, узнают, что такое переменные, функции, циклы и условия. Освоят простейшие математические операции и координаты. В обучение используется игра Minecraft.
- Программирование на Python (от 12 лет). В курс входит 34 урока, каждый продолжительностью 55 минут. Ребята познакомятся с синтаксисом, выстраиванием логических цепочек, созданием собственных функций. Обучение проходит на основе Minecraft. Для получения прогресса в игре ребенок должен выполнить задания на платформе школы.
- Создание игр на Scratch (от 7 лет). Scratch — это язык программирования, разработанный специально для детей и подростков. Курс имеет 2 уровня сложности: начальный — 10 уроков, и продвинутый — 30 уроков. Ребенок научится работать с визуальным редактором кода Scratch и освоит основы программирования. Уже на первом уроке ученики создают свою первую игру.
- Создаем игры в Roblox Studio. Во время обучения ребенок получит знания по основам алгоритмизации и языка Lua, научится создавать объекты, персонажи и анимировать их. Узнает, что такое текстуры и освещения и как их использовать для создания игрового окружения. Полученных знаний достаточно для создания простых игр, как зомби-апокалипсис или игра-паркур.
Пиксель
Возраст: 5-17 лет
Сайт: https://edu.clubpixel.ru/
Стоимость: от 560 руб. за занятие. При покупке абонемента предусмотрены скидки
Продолжительность: от 3 месяцев
Онлайн-школа предлагает несколько вариантов участия: в группе, индивидуально или видеокурс. Групповое и индивидуальное обучение представляет собой вебинары, видеокурс- доступ к видеоматериалам на специализированной учебной платформе iSpring learn. После каждого занятия открывается доступ к домашним заданиям, которые проверяются куратором и преподавателем. За успешное выполнение заданий начисляют баллы, которые подлежат обмену на призы. По окончании выдается сертификат.
- Scratch Junior (5-7). Дети познакомятся со средой ScratchJr, научатся работать с фоном и спрайтами, звуком, размером и скоростью. Нарисуют свои собственные персонажи, оживят уже существующих героев, придумают и создадут несколько игр и мультфильм.
- Создание игр в визуальной среде Kodu Game Lab (7-9). Этот курс состоит из 2-х модулей по 12 уроков каждый. Ребята познакомятся с логикой программирования, научатся создавать игровые поля и персонажи, строенные таймеры и подсчет очков в игре. Итогом обучение станет создание многоуровневых игр: бильярд, ПДД, полоса выживания, регби и др.
- Создание игр и анимации в Scratch (8-12). Обучение состоит из трех модулей, по итогам каждого предусмотрена зашита проекта. Ребята узнаю, что такое оны и спрайты, циклы и ожидание, условия, сенсоры, переменные и клоны. Научаться рисовать спрайтом, создавать игровое меню, создавать препятствия, визуализации и спецэффекты, устанавливать ограничения и проводить оптимизацию игр.
- Игровая вселенная Minecraft. Программирование Phyton (9-13). Посредством игры Minecraft юные программисты освоят переменные, циклы и операторы, узнают, как использовать алгоритмы и ИИ. Ребята с помощью кода напишут программы, которая будет помогать им в игре, а также виртуального «друга» с ИИ. В конце обучения они создадут свою собственную мини-игру.
- Создание игр в Roblox. Программирование на Lua (9-14). Ученики познакомятся со средой Roblox Studio, Terrain и Terrain Editor, Spawn и языком программирования Lua. Научатся решать задачи по программированию, создавать объекты и персонажи, меню игр. Создадут несколько игр в команде, а финальным проектом будет самостоятельный проект.
- Создание игр в Unity и программирование на языке C# (10-14). Эта программа научит ребят настраивать объекты, префабы, анимацию, займутся дизайном уровней и интерфейса, звукорежиссурой. К концу курса в среду Unity будет загружен разработанный набор ассетов. С их помощью ребята поймут особенности программирования разных типов игр и создадут свою игровую коллекцию.
- Создание веб-сайтов. Программирование HTML и CSS (12+). Пройдя обучение, учащиеся освоят формальный язык описания внешнего вида CSS, стандартизированный язык разметки HTML, библиотеку ReactJSJavaScript и язык для программного доступа Javascript. С их помощью будет создан сайт и размещен в интернете.
- Веб-дизайн Figma и Photoshop (13+). На этом курсе ученики получат обширную базу знаний в области веб-разработки и дизайна. Научатся создавать и настраивать лендинги, работать в Figma и Photoshop. Узнают о структуре сайтов, сочетаемости шрифтов, цветов и изображений. Создадут свой проект, готовый к верстке.
- Создание сайтов Tilda Publishing (13+). Ребята научатся делать многофункциональные сайты: посадочные страницы, личные блоги, интернет-магазины. Настроят лендинг и разместят его на хостинге. Научаться подбирать домены и наполнять их контентом.
RED World
Возраст: 4-14 лет
Сайт: https://r-ed.world/
Стоимость: абонементная система оплаты
Продолжительность: от 1,5 до 9 месяцев.
Онлайн-школа роботехники и программирования, работающая по инновационной методике обучения STEAM. Эта система интегрирует в единую схему 5 предметов: естественные науки, технологию, инженерное искусство, творчество, математику.
Школа предлагает бесплатное пробное занятие продолжительностью 90 минут, на котором ребенок получит первое задание и создаст первый самостоятельный проект.
Существует гибкая система скидок: при покупке годового абонемента — 40% от стоимости, при покупке 2 программ — 10% (актуальные акции можно посмотреть на сайте школы).
- Курс схемотехники на «Знаток» для детей (4-6). Программа состоит из 16 уроков и адаптирована для малышей. На занятиях ребята получат первые знания о радиосвязи, электротехнике, схемотехнике и измерительных приборах. Они научатся проводить опыты с током и диодами, собирать микросхемы и радиоприемники.
- Робототехника R:ED START (6-7). Вводный курс в робототехнику, состоящий из 12 занятий в трех модулях: механик, инженер и изобретатель. На начальном этапе дети соберут первого робота при помощи пошаговых инструкций. Постепенно задачи усложняются в финале сборка коробки передач, шагающего робота, автомобиля и других моделей производится без инструкции по фото.
- Робототехника на R:ED ONE (6-10). Программа состоит из 4 модулей: механик, программист, инженер и разработчик. В каждом модуле 8 занятий. Обучение проходит в среде программирования RED CODE. Ребята научатся конструировать модели, программировать, собирать механизмы, создадут свой проект. После каждого модуля выдается сертификат.
- Онлайн курс Scratch Junior (6-7). Работа в Scratch аналогична игре с конструктором. Ученики начтут работу в графическом редакторе, разберутся в принципах построения алгоритмов и циклов, приобретут аналитическое мышление. Полученных навыков будет достаточно для создания музыкальных открыток, анимации и простых игр.
- Программирование на Scratch (8-9). В программе курса 36 занятий по 60 минут. Можно сказать, что это продолжение предыдущего курса. Детей ждет более глубокое погружение в п Scratch. Они научатся программировать датчики, создавать объектно-ориентированные модели, освоят спрайты и смоделируют свою игру.
- Курс программирование Minecraft (9-10). Занятия проводятся один раз в неделю и продолжаются 1,5 часа. В игровой форме на базе всемирно известной игры дети познакомятся с визуальным программированием, научатся создавать алгоритмы и визуальное пространство, автоматизировать игровые моменты, а также работать в «инженерной» команде.
- Программирование на Python (10-12). Ученики познакомятся с одним из самых популярных языков программирования, на котором создаются игры, приложения, занимаются анализом данных и т.д. Дети узнают, что такое ИИ, как создавать простые ИИ модели, синтезировать речь и настраивать Telegram-боты.
- Виртуальное конструирование в Studio 2.0 (8-10). При обучении используется специальная программная среда, адаптированная для детей-школьников. Дети научатся работать в 3D редакторе, моделировать уникальные детали и роботехнические установки, попрактикуют технический английский, узнают принципы построения композиции и составят инструкции к моделям.
Айтигенио
Возраст: 5-18 лет
Сайт: https://itgen.io/
Стоимость: от 3000 руб.
Продолжительность: от 4 занятий.
В этой школе можно выбрать наиболее интересное направление: программирование или дизайн и творчество. Все программы по направлениям взаимосвязаны и адаптированы под разный начальный уровень.
Обучение проходит на собственной платформе через личный кабинет ученика. Платформа также предусматривает возможность родительского контроля за процессом обучения и прогрессом ребенка.
Создана система мотивации — за удачное прохождение уроков начисляют баллы, которые ребята могут использовать для получения дополнительных бонусов. Различные сообщества школы помогут детям адаптироваться и найти друзей по интересам.
Пробный урок предоставляется бесплатно. По завершении курса выдается сертификат.
- Юный программист (5+). Состоит из 3 модулей, которые модно пройти все либо выбрать какой- то один. Первый модуль — это знакомство с компьютером и периферийными устройствами. На втором модуле дети познакомятся SCRATCH Junior, научатся собирать мультфильмы, игры и сказки из готовых блоков. На третьем модуле ребенок при помощи программного режима в Minecraft создаст виртуального героя и научит его выполнять простые команды.
- Компьютерная грамотность (7+). Ребята изучать пакет офисных программ Microsoft: Paint, Word, PowerPoint, Excel. Научатся работать с папками и файлами, архивами и почтой. Познакомятся с облачным хранилищем Google, его основными элементами — презентациями, формами, документами, таблицами. Узнают, как настраивать доступ.
- Робототехника (10+). Для этого курса необходимо наличие стартового пакета Arduino, а также навыки работы в ОС и программирования. Дети освоят программу, позволяющую автоматизировать процессы, собирать и программировать роботов и другие механизмы.
- Программирование игр на Scratch (7+). Для ребят до 9 лет нужно пройти предварительное тестирование, так как для освоения курса требуются навыки работы с компьютером и интернетом. Уроки построены по принципу усложнения — от простых проектов к сложным. Детей научать создавать игры с нуля, выбирать тему, подбирать спрайты и прописывать логику с помощью блоков.
- Программирование Kodu Game Lab (8+). Более сложная среда, чем Scratch, основанная на подходе визуального программирования. Дети познакомятся с виртуальной средой и ее инструментами, научатся создавать ландшафты, объекты и персонажи. Создадут несколько игр по приложенному сценарию и разработают свою собственную 3 D игру с нуля.
- Minecraft в Айтигенио (9+). Ребенок научится решать программные задачи, выстраивать логические цепочки и создавать 3D-миры. С помощью логических команд и скриптов сконструирует собственные объекты в Minecraft: башни, корабли, пирамиды, замки, светофоры и т.д
- Программирование в GameMaker (9+). GameMaker — движок для разработки приложений и игр для различных платформ, промежуточный вариант между Scratch и Python. Дети освоят 2 вида программирования: Drag&Drop (перетаскивание) и обычный кодинг на языке GameMaker, научатся выстраивать логику игр, работать с диалогами и графикой.
- Roblox в Айтигенио (11+). Обучение начнется с создания трехмерных моделей и локации, а на финальном этапе дети создадут полноценную игровую вселенную. Он научатся писать код на LUA, анимировать персонажей и объекты, узнают, что такое гейм- и левел-дизайн.
- Python:Pygame (10+). Данный курс рекомендован ребятам, уже освоившим азы Python. Pygame — это одна из библиотек, которая позволяет создавать игры и приложения с цветной графикой. На начальном этапе будут создаваться аналоги популярных игр, а в конце обучения ребята спрограммируют свою собственную игру с нуля.
- Разработка игр с Godot (10+). Ребята узнают, как работать на игровом движке Godot и программировать на GDScript — языке, который создан на базе на Python. Поймут, как на практике работает объектно-ориентированное программирование, создадут несколько игровых проектов простого и среднего уровня сложности.
- Программирование на C# (10+). Адаптированная для детей и подростков программа обучения сложному и мощному языку C#. Желательно, чтобы у ребят уже был опыт программирования на Python, Java или других языках. На курсе они узнают, как работать с условными операторами, циклами, массивами и списками. Создадут небольших приложений на платформах Windows Forms и WPF.
- Программирование на Unity (10+). Ребята познакомятся со средой разработки Unity, научатся использовать готовые и создавать собственные объекты и персонажи, придавать им требуемые физические свойства. Смогут писать скрипты и программировать свои собственные игры.
- Увлекательные уроки по Photoshop (8-16). На курсе ученики приобретут практические навыки работы с графическим редактором. Научатся редактировать и ретушировать фото, создавать анимации, коллажи, лого и иконки. Смогут отрисовать обложку для канала, аватарку или пакет стикеров.
- Занятия по векторной графике в Illustrator (10+). Дети освоят логику векторной графики и узнают, как ее использовать в дизайне. Научатся работать с базой цветов, выстраивать композицию, менять шрифты и формы. Создадут иконки, лого, интерфейс для сайтов и приложений. Смогут нарисовать стикеры и макеты для печати.
- Рисование в ProCreate (9+). На уроках дети будет создавать холсты, импортировать и экспортировать фото и изображения, управлять кистью, работать со слоями. Узнают правила выбора палитры и шрифтов, научатся рисовать в разных стилях, создадут ролики с оживающими рисунками и фото.
- Анимация в Anime Studio (10+). Начальный уровень, на котором дети научатся создавать покадровую и контурную анимацию, анимировать слои, работать с масками и музыкой. Узнают, как задавать параметры проекта, записывать свой голос, что такое частицы и кости.
- Adobe After Effects (12+). Продвинутый курс, рекомендован для учеников, прошедших обучение Anime Studio. На занятиях ребята узнают об основах создания анимации, познакомятся с интерфейсом программы и ее базовыми инструментами. Научатся использовать видеоэффекты, фильтры, звук, текст, добавлять переходы и создавать двухмерную анимацию. Смогут создавать видеоролики и мультфильмы.
- Создание музыки в программе FL Studio (8+). Ребята познакомятся с синтезатором, научатся настраивать звуки, узнают, что такое саунд-дизайн. Создадут треки в различных жанрах, напишут бит, окунутся в звукоинженерию — эквалайзеры, компрессоры, дилеи и др.
- Видеомонтаж в Premiere Pro (10+). На занятиях дети знакомятся с основами видеомонтажа, осваивают программу, ее интерфейс и базовые инструменты. Научатся использовать видеоэффекты, фильтры, работать со звуком, текстом, делать переходы. Создадут видеоряд с переходами, анимацией, подписями и музыкой.
- 3D-моделирование Blender (12+). Для обучения по этой программе ребенку нужен опыт работы с TinkerCAD или Sculptris. На курсе он узнает о принципах 3Д-моделирования, научится создавать lowpoly и highpoly модели, UV-развёртку, процедурные текстуры, анимацию и эффекты, освоит отрисовку текстур и визуализацию.
- 3D-моделирование Sculptris (11+). Sculptris предназначена для создания сложных персонажей на основе принципа лепки. Обучение можно условно разделить на два этапа. На первом ребенок знакомится с видеоматериалами по созданию проекта и копирует его. На втором — создает свой собственный проект на основе ТЗ, выданного преподавателем.
- 3D-моделирование Tinkercad (7+). Обучение начинается со знакомства со средой 3D TinkerCAD и основными инструментами 3D моделирования. Ученик воспроизводит проекты, предоставленные для ознакомления. В дальнейшем ребенок соберет свой собственный проект под руководством преподавателя. Уровень сложности зависит от начальных навыков ребенка.
Hello World
Возраст: 6-16 лет
Сайт: https://hwschool.online/first-lesson#main
Стоимость: 1 урок от 1000 рублей.
Продолжительность: от 4 до 12 месяцев при занятиях 2 раза в неделю
Школа предлагает 8 курсов для детей разного возраста и с различной начальной подготовкой. В Hello World нет групповых занятий, все уроки проводятся индивидуально в ZOOM. Можно выбрать удобное время и темп освоения программы. Пробный урок стоит 1000 рублей и на нем ребенок уже прейдет к практическим занятиям по созданию приложения или сайта.
У школы есть государственная лицензия, поэтому вы сможете получить налоговый вычет на обучение ребенка.
- Программирование на языке Scratch (7-11). Уже на первом уроке дети создадут свою первую программу на языке Scratch. Они узнают, что такое спрайты, условия и переменные, операторы и циклы. Научатся настраивать звук и анимацию, поймут разницу между растровой и линейной графикой. Ребятам откроют секретные приемы создания игр.
- Компьютерная грамотность (8-16). Учащиеся освоят основные программы и настройки в операционной системе. Научатся создавать рефераты, доклады и интерактивные презентации, а также рисовать в Microsoft Word, Excel и PowerPoint. Узнают, как интегрировать данные из одной программы в другую.
- Графический дизайн в редакторе Figma (8-16). На этом курсе дети и подростки получат необходимые начальные знания по профессии графического дизайнера — научатся пользоваться графическим редактором Figma, поймут что такое композиции, симметрии, теории цвета, работа с тенями и перспективой. За время учебы создадут портфолио из более 20 иллюстраций.
- Создание сайтов Front-end разработка (12-16). Ребята научатся создавать сайты, игры и их мобильные версии. Освоят HTML, CSS и JavaScript. Узнают отличия ReactJS от других фреймворков. Подробно разберутся в доменах, хостингпх и клиент-серверной архитектуре. Бонусом выступает возможность постажироваться в IT компаниях.
- Программирование на языке Python (12-16). Курс дает полное погружение в Python. Ученики узнают, как работать с переменными, циклами, массивами, классами и объектами. Научатся оценивать алгоритмы, работать с данными, смогут создавать компьютерные версии приложений и игр.
- Создание 3D-игр в ROBLOX (9-16). Курс расскажет, как использовать платформу Roblox для разработки. Ребята научатся создавать интерфейсы при помощи Lua, разрабатывать собственный дизайн игр, моделировать 3D персонажи, добавлять эффекты. Платформа позволяет монетизировать свои проекты, добавив в продажу виртуальные предметы.
- Программирование на языке С++ (12-16). Данный язык имеет богатую библиотеку и поддерживает различные парадигмы программирования, что позволяет использовать его для создания операционных систем, прикладных программ, приложений, игр и много другого. Ребята научатся азам программирования на С++, создадут свои первые приложения и игры.
- Разработка игр в UNITY (12-17). Этот курс подойдет для тех, кто уже имеет опыт программирования на других языкам и желает освоит более сложный инструмент C#. Ребята освоят среду разработки Unity, в которой сначала под руководством преподавателя, а потом самостоятельно создадут двухмерные и трехмерные игры.
Алгоритмика
Возраст: 6-17 лет
Сайт: https://algoritmika.org/coding#courses
Стоимость:
Продолжительность: от 2 месяцев до 2 лет.
Программы обучения построены на основе современных методики преподавания. Занятия проходят в игровом вовлекающем формате в виде квестов, челленджей, задач и ребусов. У школы собственная образовательная IT-платформа.
Занятия проходят в группах, продолжительность уроков от 45 до 90 минут в зависимости от возраста учащихся. Ребят учат проектному мышлению и работе в команде. Оценить подходит ли вашему ребенку такой формат обучения можно, записавшись на бесплатный пробный урок.
- Основы логики и программирования (6-7). На этом курсе малышей научат понимать основные принципы программирования. Они создадут игры и мультфильмы при помощи Scratch Junior, разовьют творческий подход к решению задач, научатся создавать и презентовать проекты, а также распределять работу в команде.
- Компьютерная грамотность (7-9). Ребят научат компьютер и интернет, современные программы и приложения для учебы и повседневных задач. Они будут работать с тестовыми документами, графическими редакторами, оформлять презентации, рисовать иконки. Большое внимание на курсе уделяется вопросам компьютерной безопасности. Дети узнают, как противостоять кибербуллингу и защитить личную информацию.
- Курс Визуальное программирование (9-10). Ребенку объяснят базовые принципы программирования: алгоритмы, условные операторы, циклы, итерационный подход, методы выявления исправление ошибок. Он создаст несколько анимированных объектов и объединит их в игру или мультфильм. Освоит основы дизайна, покадровой анимации и векторной графики.
- Геймдизайн (10-11). На курсе дети познакомятся с базовыми инструментами разработки игр в Roblox Studio и освоят основы языка Lua. Научатся писать скрипты, выбирать сюжет и различные игровые стратегии, спрограммируют несколько головоломок и логических задач. Узнают методы продвижения игры на платформе.
- Курс программирования Python Start (12-13). В игровой форме дети пройдут путь от стажера IT-компании до ведущего разработчика. Они научатся писать код на Python, создавать интерактивные компьютерные игры при помощи PyGame и PyQT, работать с графикой и библиотекой Turtl. Узнают, что такое структуры данных, как проектировать интерфейсы и автоматизировать работу графических файлов.
- Курс программирования Python Pro (14-17). За время курса ребята в игровом формате попробуют себя в роли различных IT-специалистов — от разработчиков игр до специалистов по машинному обучению. Они научатся писать код, создадут несколько интерактивных компьютерных/мобильных игр и приложений, работать с базами данных при помощи PyGame и PyQT, разрабатывать интерфейсы. Узнают, как работать HTML/CSS и создавать сайты.
ROBOLAB
Возраст: 5-16 лет
Сайт: https://robolab.pro/
Стоимость: от 800 грн. за месяц. Скидка до 15% при единоразовой оплате трех и более месяцев обучения
Продолжительность: от 4 до 9 месяцев
Международный образовательный проект ROBOLAB существует уже 8 лет. Программы обучения на 95% состоят из практики. Для новых клиентов школа предлагает бесплатные первые уроки.
Занятия проходят в двух форматах: индивидуально или в мини-группах до 4 человек. Групповые занятия проводятся 1 раз в неделю, индивидуальные- по согласованному графику. После онлайн-уроков ученикам выдаются домашние задание, выполнение которых контролирует преподаватель и помогает ребятам разобрать ошибки.
- Первые шаги в программировании (6-10). Ребята начинаются погружение с программирование с языка Scratch. Они научатся конструировать программы из готовых блоков и прогнозировать результат в зависимости от сочетаемости элементов. Курс состоит из трех уровней: базового, углубленного и профи.
- Играем и учимся программировать (12-15). На этом курсе дети учатся программировать на Python на через любимую игру Minecraft. Они освоят основы кодинга и алгоритмов, научатся за считанные секунду создавать объекты в игре, объединять их и передвигать в пространстве. Смогут создавать собственные миры и играть с друзьями.
- Разработчик мобильных приложений (10-14). Ребята разберутся с особенностями операционной системой Android и создадут собственные игры и приложения для смартфонов. Попробуют себя не только в качестве программистов, но и в роли тестировщиков, проверяя программы на работоспособность, и дизайнеров, создавая анимацию и графику.
- Знакомство с искусственным интеллектом (12-15). На данном курсе ученики получат базовые знания по Python, кодингу и алгоритмам. Узнают, что собой представляет искусственный интеллект и нейронные сети, и машинное обучение. Освоят новые подходы в программировании, научатся создавать простых роботов и обучать их.
- Программист видеоигр (13-16). На занятиях ребята будут создавать персонажей, объекты и спецэффекты на Unity, научатся работать со светом, анимацией и звуком. Изучат основы языка C# и смоделируют свои первые компьютерные игры. Узнают принципы и современные технологии создания игр.
- Сценарист игр (от 12 лет). На этом курсе ребенок узнает об этапах создания сценария и главных приемах сторителлинга. Научится придумывать сюжеты, создавать яркие персонажи, продумывать их характеры, внешность и привычки, а затем превращать это все в интересную игру.
- Создаем игры в Roblox (10-12). На этом курсе ученики создают веселые компьютерные игры и карты на базе игрового движка Roblox. Они научатся моделировать объекты, воплощать персонажей, карты и анимацию. Смогут писать, структурировать и оптимизировать код на языке Lua.
- Рисуем в Adobe Illustrator (8-10). Эта программа поможет ребенку освоить графический редактор Adobe Illustrator и профессионально работать с графикой. Он научится создавать иллюстрации с учетом перспективы, пропорций и цветовых решений. Использовать свои рисунки и фотографии в качестве макетов, компоновать их в разных стилях.
- 3D моделирование c TinkerCAD (7-9). Курс помогает понять малышам основы трехмерного пространства. Дети освоят инструментарий, интерфейс и горячие клавиши TinkerCad, что позволит создавать свои и редактировать существующие модели. Они узнают, как преобразовывать 2D объекты в 3D и создавать из простых форм сложные объекты.
- Photoshop (10-12). Программа посвящена изучению популярного графического редактора Photoshop, с помощью которого учащиеся будут обрабатывать и ретушировать фотографии, рисовать иллюстрации, создадут анимацию, аватарки, макет сайта. Научатся использовать художественные эффекты, работать с цветом и композицией. За время курса у каждого ребенка появится свое собственное портфолио.
- 3D моделирование и анимация в Blender (13-16). При помощи Blender ребята будут конструировать 3D-модели, моделировать и анимировать объекты. На каждом уроке изучается новый инструмент и с его помощью создается новый 3D-объект. Кроме того, на курсе расскажут про базовые принципы создания трехмерный моделей, рендеринг и симуляцию, научат работать со спецэффектами.
- Программировать на Python легко! (14-16). Подростки научатся программировать на «взрослом» языке Python, узнают секреты облачных технологий. Будут рисовать, составлять и разрабатывать алгоритмы, писать игры. Смогут сделать рендеринг, смоделировать симуляции и спецэффекты.
Codim.online
Возраст: 5-15 лет
Сайт: https://codim.online/
Стоимость: от 14 400 рублей за курс.
Продолжительность: от 8 занятий.
К каждому курсу доступно 3 бесплатных промоурока. Подобрать подходящую программу можно самостоятельно с помощью чат-бота или обратиться за консультацией к специалисту.
Автор курсов и основатель школы — Денис Голиков, педагог, автор учебных и методических книг по программированию, переведенных на 16 языков.
При оплате курса открывается доступ к видео урокам, которые дети просматривают самостоятельно, повторяют увиденное и выполняют домашние задания и тесты. В зависимости от выбранного тарифа доступны консультации преподавателей и поддержка онлайн, а на некоторых тарифах выдача сертификата.
- SCRATCH Junior (5-6). Малыши освоят инструментарий и функционал детского языка программирования, научатся рисовать в графическом редакторе, создавать простые игры и мультфильмы. Узнают, что такое алгоритмы, циклы и функции. Смогут воплощать придуманные ими сюжеты в программы.
- SCRATCH 2 (7-12). В игровой и доступной форме дети освоят блоки движения и звука, инструменты рисования и редактирования, познакомятся с эффектами и циклами, узнают, как создавать спрайты и управлять слоями. Применив полученный знания на практике ребята сделают и озвучат мультфильм, а также спрограммируют занимательную игру.
- SCRATCH 3 (9-13). Курс состоит из 31 тематического урока, посвященного особенностям той или иной страны. Ф формате занятных приключений — лабиринт в Англии, новогодняя открытка из Чехии, Футбол в Испании и т.д. дети научатся писать сложные скрипты, создавать игры и рисунки в редакторах, программировать звуковое сопровождение и конвертировать проекты в приложения для Android.
- Логические задачи в Minecraft (5-6). При помощи специального обучающего мода Forge 1.7.10 дети узнают, как можно программировать в любимой игре. Для лучшего понимания понятия последовательного и циклического алгоритма объясняются на примерах в Code.org, Scratch и в Minecraft. Ребенок создаст сказочного героя-помощника в игре, который будет выполнять задания.
- Minecraft (7-13). Создавая в игре новые объекты и сцены (мосты, полосу препятствий, пушку, ночной фонарь, зоопарк и т.д.) ребята узнают, что такое линейный и циклический алгоритм, какими бывают переменные и как использовать случайные числа. Научатся выводить информацию.
- CoSpaces Edu (9+). Эта программа научит ребят программировать на языке CoBlocks, они узнают какие есть инструменты для 3D моделирования, как создавать 3D-миры, настраивать физические параметры объектов и управлять моделями. За время учебы будет написан сценарий и создан мультфильм, а также разработаны 3 игры — поиск, квест и стрелялка.
- App Inventor (10+). App Inventor — браузерная среда разработки на Google Chrome. Создавая игры и приложения, дети поймут логику программирования, научатся создавать игры и приложения ОС Android, управлять спрайтами, настраивать взаимодействие со смартфоном.
- 3D моделирование в TINKERCAD (8+ и 10+). На занятиях дети освоят инструментарий TINKERCAD, научатся создавать трехмерные модели, которые можно интегрировать в игру или распечатать на 3D принтере. Получат общее представление об инженерном моделирования и электронных схемах. Программы для детей разных возрастных групп отличаются сложностью создаваемых моделей.
- Начинающий Ютубер (10+). Ребята откроют для себя мир блоггинга, создадут свой канал, при помощи инструментов Streamlabs OBS займутся его оформлением и настройкой, зальют видео, научатся продвижению. Узнают, как устранить ошибки запуска стрима и монетизировать блог.
- PHOTOSHOP (10+). Программа предлагает обучение работе в редакторе с нуля. Учащиеся научатся создавать рисунки, обрабатывать фото, комбинировать изображения, добавлять эффекты, составлять коллажи, оформлять логотипы и группы.
- Видеоуроки компьютерной грамотности. Курс состоит из трех блоков для детей разного возраста.
- Работа на редакторе Paint (от 7 лет). Мини-видео курс состоит из 8 уроков по 6-8 коротких видео. С помощью инструментов Paint дети научатся делать иллюстрации: выбирать цвет, толщину контура, изменять размер объектов и масштаб рисунков, добавлять текст и удалять объекты.
- WORD для 8+. Дети научатся печатать текст, форматировать документы, вставлять и удалять элементы, создавать таблицы и пользоваться встроенным переводчиком.
- GOOGLE ДИСК 9+. Ребята узнают, как пользоваться сервисом, создавать, редактировать и сохранять текстовые документы, таблицы и презентации. Научатся создавать опросы и рисунки, синхронизировать данные и работать с картами GOOGLE.
Компьютерная академия «Шаг»
Возраст: 9-14 лет
Сайт: https://msk.itstep.org/online-programs-for-children
Стоимость: от 8 900 за курс. Информацию об актуальных скидках можно проверить на официальном сайте.
Продолжительность: от 5 дней
Школа предлагает в основном оффлайн курсы водном из 105 своих филиалов. Программы обучения перед внедрением обсуждаются с передовыми компаниями в сфере программирования и разработки. По прохождению курса вручается диплом международного класса.
На время летних каникул школа организовала виртуальный IT-лагерь. Обучение в Академии построено на адаптивном подходе и геймификации. Создается ощущение виртуального присутствия в классе.
- Minecraft (9-13). Курс рассчитан на 10 дней ежедневных занятий по 3 часа в день, в течение которых дети создадут 3D скины персонажа, приложение с кейсами, создадут сайт по мотивам любимой игры и промо-ролик своего канала в MINECRAFT.
- IT-микс (9-13). 5-ти дневная программа по 4 академических часа ежедневно, которая расскажет ребятам, как приступить к разработке компьютерных игр, какие бывают стили компьютерной графики, как создавать трехмерные модели и полноценные ве6- сайты.
- Youtube и Блоггинг (9-14). Программа также длится 5 дней и в ней собраны лучшие практики работы с YouTube. Слушатели узнают историю блоггинга, что такое импровизация, дебаты и как использовать эмоции. Снимут видео и смонтируют его в davinchi resolve по всем правилам крутого монтажа. Они напишут сценарии для рекламы, научатся продвигать блог в интернете, узнают, как зарабатывать в YouTube.
Ozon Academy
Возраст: 7-17 лет
Сайт: https://ozonacademy.ru/
Стоимость: от 13 500 рублей
Продолжительность: от 3 месяцев до 1 года
Озон-академия — это открытая образовательная платформа известного российского e-commerce Ozon, запущенная в 2019. Отличительной особенностью программ является использование реальных задач и технологий, применяемых в Ozon.
Онлайн занятия длятся 2 часа и проходят 1 раз в неделю в формате прямых эфиров через ZOOM. После каждого урока ученики выполняют домашнее задание, а по итогам обучения презентуют свой проект. Обучение в мини-группах по 8 человек. Можно посетить бесплатное занятие.
- Scratch (7-10). Программа длится 1 год и включает в себя 2 модуля. На 1-ом ребята узнают, что такое переменные, условия и циклы в программировании, научатся обрабатывать события, создадут несколько проектов: игру, синтезатор, викторину и интерактивный мультфильм. На 2-ом освоят обмен сообщениями, координаты, спрайты и создадут еще несколько более сложных игр.
- Программирование Minecraft (7-10). При помощи виртуального языка дети учатся создавать новые объекты и управлять ими в игровом пространстве Майнкрафт. Они узнают, что такое команды, алгоритмы, блочное программирование, циклы с повторением, переменные и условные операторы. Создадут свой проект и презентуют его на последнем занятии.
- 3D-моделирование (8-11). З-х месячный курс познакомит ребят с основами трехмерного моделирования. Они освоят программу TinkerCad, узнают, что такое настраиваемые примитивы, научатся группировать и изменять модели, использовать вспомогательную плоскость, импортировать, конвертировать и удалять часть объекта. Смогут строить сложные и объемные 3-х мерные модели.
- Приложение на Android (8-11). Этот курс посвящен изучению App Inventor. Ребята узнают о разных режимах и способах их переключения. Научатся создавать анимацию и рисовать при помощи встроенных инструментов. Создадут свое собственное мобильное приложение в App Inventor.
- Программирование на Python (14+). Ребята научатся программировать на популярном языке, создавать игры-платформеры, оконные приложения, чат-боты. Займутся разработкой дизайна приложений на QtDesigner и веб-страниц при помощи html и css. Узнают, как работать с фрейморками и конкретно django.
- Олимпиадное программирование (14+). Курс готовит ребят для участия в олимпиадах по программированию. Они изучат синтаксис Python, структуру данных, внутренние контексты. Узнают практическое применение геометрии, комбинаторики и теории чисел в программировании.
- Веб-разработка (14-17). Подросткам дадут основные знания по HTML, CSS и JavaScript. На занятия они подробно разберут особенности конструирования сайтов Tilda, веб-дизайн в Figma, фреймворка express. Создадут аналог сайта Кинопоиск и приложения Погода. Финальным проектом станет самостоятельная разработка веб-приложения с адаптивной версткой и размещение его на хостинге.
- Летние интенсивы для юных IT-шников (7-16). Озон-академия предлагает ребятам принять участие в 2-х недельных летних интенсивах. Занятия проходят ежедневно по будням и длятся 1,5 часа. Каждое занятие посвящено отдельной тематике. Стоимость 700 руб. за акад. час.
Кодабра
Возраст: 7-17 лет
Сайт: https://codabra.org/#courses
Стоимость: Стоимость от 730 руб. в час. На курсы-погружения возможна беспроцентная рассрочка от ТинкоффБанк
Продолжительность: 2 и 4 месяца
Кодабра — сеть оффлайн-школ программирования и цифрового творчества для детей и подростков, на базе которой модно пройти также обучение онлайн. Школа работает уже более 6 лет, стала лауреатом международной премии Google RISE Awards, является членом международной ассоциации школ программирования IAYCE и партнером Высшей̆ Школы Экономики.
Менеджеры оказывают помощь в подборе подходящего курса. Если курс по какой- то причине не понравился, то возможен возврат денежных средств за не пройденные занятия. Школа также предоставляет ноутбуки в аренду на время обучения. Стоимость аренды для мини-курсов (2 месяца 2 000 р., для курсов-погружений (4 месяца) — 5 000 р.
- Scratch. Дизайн и анимация в играх (7-9). Курс познакомит ребят с азами графического дизайна, технологиями создания анимации, векторной графикой и принципами драматургии. Ученики нарисуют и анимируют своих персонажей, создадут стартовое меню и интерфейс, оформят несколько уровней игры.
- Scratch. Создание игр. Математика и логика (8-9). У курса есть два уровня. На первом ребята познакомятся со Scratch, создадут персонаж, научать его передвигаться, сделают несколько игр. На втором уровне будут создавать более сложные персонажи, анимировать их, научатся работать с веб-камерой и элементами виртуальной реальности. Создадут несколько игр, в том числе симулятор смартфона и игру со сложной логикой.
- Scratch. Создание игр. Гуру логики (8-9). Курс посвящен углубленному изучению Scratch и требует навыков работы с этим языком. Ученики разработают многоуровневые игры-платформеры, наподобие Super Mario и т.д. Они научатся прорабатывать физику персонажей, создавать ИИ, добавлять в игру генерацию уровней и камеру. Результатом станет создание 7 игр, 2 из которых ребенок создаст самостоятельно с нуля.
- Minecraft. Разработка и творчество (7-9). Обучение проходит в программной среде популярной игры через подключенные расширения Code Connection, WorldPainter и MCreator. Во время курса ребята научатся создавать логические схемы и алгоритмы, модификации и игровые карты. Освоят работу с графическим редактором и трехмерной системой координат.
- Roblox Studio. Создание 3D-миров (8-12). Ребята научатся программировать на языке Lua, освоят основной инструментарий трехмерного моделирования, узнают, как создавать архитектурные планы, работать с текстурами, материала, светом, тенью, композицией и ландшафтами. Результатом станет создание космического мира с НЛО и инопланетянами, мира с вулканами и драконами, игры-квеста, полосы препятствий.
- Roblox Studio. Программирование (8-12). Требует прохождение предыдущего курса. Учащиеся продолжат освоение скриптового языка и научатся работать с алгоритмами средней сложности. Займутся добавлением в игру движущихся и интерактивных объектов, внедрением внутриигрового магазины и валют, смогут настроит смену времени суток и создать игровое меню. За время учебы ребята подготовят 6-7 мини-игр — футбол, гонка, оборона замка и битва роботов, а также два индивидуальных проекта, которые можно опубликовать на сайте Roblox.
- Minecraft. Программирование на JavaScript. Основы (10-14). На занятиях при помощи специальной модификации Minecraft — ComputerCraftEdu ребята напишут алгоритмы для робота-черепашки, программируя его на различные игровые действия, познакомятся с основными приемами проектирования, создадут и настроят свой собственный сервер игры в Майнкрафт.
- Minecraft. Программирование на JavaScript. Профи (10-14). Курс посвящен изучению языка JavaScript. Ребята познакомятся с принципами работы редактора кода и удаленного сервера, научатся возводить постройки в игре при помощи скриптов, настраивать собственный сервер и писать более сложные программы. Требует предварительного прохождения предыдущего курса.
- Minecraft. Программирование на JavaScript. Погружение (10-14). Дети научатся настраивать индивидуальный сервер в пространстве игры, программировать мини-игры, создавать алгоритмы, плагины, моды и оптимизировать код. Узнают, как проводить тест программы и отладку. Сформируют портфолио их командных и собственных проектов.
- Blender. 3D-моделирование игровых миров (10-14). Обучение проходит в профессиональной программе для 3D-моделирования — Blender. На каждом урок ученики создают трехмерную модель при помощи различных инструментов и техник моделирования. Научатся делать рендер и видеоролики с импортом моделей.
- Unity. Разработка игр. Основы (10-14). На курсе ребята получат знания о базовых возможностях программы, узнают, как подключить редактор кода Visual Studio Code и писать скрипты на C#. Научатся работать над сюжетом, дизайном и механикой игры. Создадут 4 двухмерные-игры: преодоление препятствий, платформер с драконом, бродилку и симулятор космонавта.
- Unity. Разработка игр. Программирование и дизайн (10-14). Участники курса узнают, что собой представляет объектно-компонентная система, как программировать на языке C# + Unity API. Создадут игровой мир с продвинутой 3D-графикой, анимированными объектами и персонажами, пользовательским интерфейсом.
- Unity. Разработка игр. Профи (10-14). Программа подходит для ребят, которые уже знакомы с Unity и предполагает углубленное изучение и C#. Ученики освоят использование ИИ и принципы работы с сенсорным управлением, создание виртуальных эффектов и кат-сцен и интеграцию проекта в мобильные устройства.
- Web. Разработка веб-приложения (10-17). На этом курсе ученики будут работать с HTML, CSS, JavaScript и фреймворком jQuery. Освоят верстку веб-страниц и основы веб-дизайна. Результатом станет создание digital-проекта — полноценного сайта с размещением на хостинге, и веб-приложения с адаптивной вёрсткой.
- Python. Разработка 2D-игр (10-14). Ученики курса будут изучать возможности языка Python, познакомятся с модулем для создание оконных приложений Tkinter и библиотекой Pygam. Разработают несколько двухмерных игр с графическим интерфейсом сначала в команде, а потом самостоятельно.
- Python. Кибербезопасность и цифровая грамотность (10-14). Обучение проходит в виде квеста, посвященного информационной безопасности и защите данных в интернете. Ребята будут искать пропавшего человека при помощи соц. сетей, освоят кодирование и расшифровку данных, программирование на Python и создадут программу генерации паролей.
- Видеоблогинг на YouTube (10-17). Ребята узнают все этапы создания видеоблога: от разработки концепции, создания контента и до продвижения блога в сети. Познакомятся с программами Adobe Premiere Pro и Adobe After Effects. Научатся снимать, монтировать и заливать ролики на YouTube-канал.
- Python. Разработка нейронной сети (14-17). Самый сложный и продвинутый курс, который дает полное понимание, как работают нейронные сети. Подростки создадут математическую модель на языке программирования Python, познакомятся с методами машинного обучения и работы с большими данными.
- Kotlin. Разработка мобильных приложений для Android (14-17). На курсе подростки познакомятся со внутренней структурой приложений и взаимосвязью между кодом приложения и ресурсами. Начнут программировать на языке Kotlin. Научатся тестировать приложения на разных устройствах. Создадут простая игру, QR-сканер, список важных дел и т.д., а финальный проект установят на телефон.
Робикс
Возраст: 7-16лет
Сайт: https://robx.org/online/
Стоимость: от 3000 руб. в месяц. При покупке абонемента на 3 и 6 месяцев действуют скидки 20 и 40% соответственно. Так же есть скидки для детей из одной семьи
Продолжительность: от 2х месяцев
Обучение происходит на платформе школы, у каждого ученика есть свой личный катнут, в котором можно следить за прогрессом, выполнение домашних заданий и работой над проектом. За успешное прохождение этапов начисляются балы. По окончания обучения выдается сертификат с указанием набранного рейтинга.
У школы есть лицензия, поэтому можно вернуть 13% от стоимости обучения в качестве налогового вычета.
- Создание игр: консоль «Arduboy» (10+). Каждый ученик получит игровую консоль Arduboy и научится самостоятельно создавать для нее игры. Код для игр пишется на языке C++ (Arduino IDE) при помощи библиотек Arduboy2.h, ArduboyTones, ArduboyPlaytune, ArdBitmap, ArdVoice и библиотека ATMlib.
- Duckietown: робот с системой автопилота (13+). Данный курс создан совместно с кафедрой МОЭВМ СБПГЭТУ («ЛЭТИ») на основе открытого проекта Массачусетского Технологического Института (MIT) «Duckietown». Дети создадут робота способного передвигаться по городу, находить других роботов и жителей города и взаимодействовать с ними.
- Разработка игр на Scratch 3 для детей (7+). Каждое занятие посвящено созданию на языке Scratch новой игры: пинг-понг, guitar hero, fruit ninja и др. Дети познакомятся с такими «взрослым» инструментам программирования, как переменные и циклы, условия и функции. Узнают, как знание законов физики помогает создавать реалистичные игры.
- Визуальное программирование в Minecraft (7+). Дети освоят алгоритмы, циклы и типы данных визуального блочного языка программирования MakeCode и координаты Minecraft, научатся применять их для построение миров. Узнают, что такое ИИ, логика игры и продвинутое строительство. Создадут свой собственный проект в игровом пространстве.
- Программирование на Python в Minecraft (10+). Более продвинутая программа, по сравнению с предыдущим курсом, в основе которой лежит изучение базового инструментария, но уже на основе Python. Навыки в последующем можно использовать не только для создания миров в Minecraft, но и для разработки других приложений.
- Основы программирования на языке C++ (10+). Кроме синтаксиса C++ ребята познакомятся с универсальными инструментами: арифметическими операциями, типами данных, циклами, условиями, функциями и методами. Научатся пользоваться библиотеками и отладке кода. В качестве учебного проекта будет создана игра «крестики-нолики».
Кодемика
Возраст: 6-17 лет
Сайт: https://codemika.ru/
Стоимость: 5 400 рублей в месяц (8 занятий). Актуальные скидки можно проверить на официальном сайте
Продолжительность: 9 месяцев с 1 сентября по 31 мая
Онлайн-занятия проходят 2 раза в неделю в режиме реального времени в формате интерактивных — вебинаров. Для обучения используется собственная образовательная платформа Кодемики. Есть возможность использовать бесплатную библиотеку знаний и участвовать в различных активностях. На летний период создан виртуальный IT-лагерь.
Кроме основных курсов, предлагают дополнительные модули: английский, веб-разработка и компьютерной грамотности. Стоимость доп. модуля от 2000 руб.
- Создавай игры и мультфильмы на Scratch (1-4 класс). Ученики начнут изучать принципы работы операторов, алгоритмов и различные подходы в программировании. Разберутся в различных операционных системах, облачных приложениях, интернет-безопасности. Смогут создавать презентации, а также мультфильмы и компьютерные игры в среде Scratch.
- Создание 2D-игр на Python (5-6 классы). Курс нацелен на знакомство с базовыми алгоритмами, операторами и структурой данных. Ребята узнаю, как школьные предметы (математика, логика и т.д.) применяются в программировании. Результатом станет создание компьютерных 2D-игр.
- Курс: Java разработчик (7-11 класс, студенты). Наиболее полная программа по программированию включает в себя десяток технологий, дискретную математику, основы сетевых технологий и знания по компьютерной безопасности. Итогом станет создание 3-х больших проектов: дектоскопного приложения, сервера с фронтендом, мобильного приложения под Android и iOS.
Кодология
Возраст: 8-17 лет
Сайт: https://codologia.online/
Стоимость: от 4990 за курс. При покупке двух и более курсов действуют скидки
Продолжительность: от 8 занятий
Проходят в онлайн группах от 3 до 5 человек или персонально один на один с учеником на ваш выбор. Чтобы идеально подобрать онлайн курс исходя из уровня подготовки и интереса ребенка, запишитесь на бесплатное персональное онлайн занятие с Тьютором.
Курсы адаптированы для разного возраста. Дети от 8 до 10 лет развивают креативное мышление и учатся использовать визуально-блочные языки программирования. Для ребят от 10 до 12 лет предлагается обучение кодигу через разработку игры и мобильных приложений. 12-14 летние ученики уже погружаются в изучение высокоуровневых языков программирования и создают «взрослые» IT проекты и игры. Начиная с 14 лет курсы имеют профессиональную направленности, их цель — развить компетенции подростка в области разработки и создания мобильных приложений и игр.
Credo
Возраст: 8-17 лет
Сайт: https://credokids.ru/
Стоимость: от 5090 за курс
Продолжительность: 27 занятий
Процесс обучения в школе построен на передовых российских и международных методиках. Каждый урок включает в себя анимированный мультфильм, в котором мастера программирования рассказывают герою теоретическую часть. Прикрепленный видеоролик покажет пример работы в программе по теме. Карточка с основными понятиями и пошаговая инструкция поможет выполнить домашнее задание, а тестирование поможет оценить, насколько успешно усвоен материал. Завершение каждого модуля предусматривает создание мини проекта, который проверяется преподавателем.
На платформе доступно 2 бесплатных урока к каждому курсу и тестирование, для определения уровня для записи на соответствующий курс. Ученикам выдается сертификат о прохождении куса с итоговым баллом.
- SCRATCH для начинающих (7+). Во время обучения ребенок познакомится с основами программирования на примере языка Scratch, научится работать со средой разработки и алгоритмами, узнает, как добавить героев и фон, подключить различные расширения и настроить анимацию. Сможет создать мультфильм, игру и анимацию.
- Веб-дизайн для начинающих (9+). Дети узнают какими бывают сайты, как отличить хороший дизайн от плохого. Изучат композицию, сочетаемость шрифтов и цветов. Научатся использовать видео и изображения, настраивать анимацию. Результатом станет создание сайта на платформе Wix и его мобильной версии.
- Python для начинающих (10+). Ребята научатся работать в среде разработки Pycharm, разбираться в готовом коде Python, составлять линейные и циклические алгоритмы. Программа поможет не только понять логику работы игр, но и научит менять предустановленные правила игры, а также создавать свои собственные игры с нуля.
- Java для начинающих (10+). Обучение проходит в среде разработки Greenfoot, где ребята научатся писать код, комментарии, создавать архитектуру и использовать различные ресурсы для приложений. Узнают, как протестировать и отладить приложение. Разработают 7 мини-игр и разместят их на сайте.
Школа программистов
Возраст: школьники с 5-го класса
Сайт: https://mshponline.informatics.ru
Стоимость: 5 900 руб. в месяц при оплате за учебный год, 6400 при ежемесячной оплате
Продолжительность: 3 года, учебный год с декабря по июнь
В школе используется инновационная методика обучения, которая позаимствовала некоторые подходы университетского образования. Специализированные среды программирования разработаны с учетом психологии.
Внедрена строгая система контроля знаний: тестирования, контрольные рубежи и каждые полгода конце семестра проводятся внутришкольные олимпиады. Зачисление в школу производится по результатам вступительного экзамена.
- Школа программистов Онлайн. Школа предлагает фундаментальные знания в различных областях программирования. Первый год обучения посвящен изучению программирования в игровой среде, Web-конструированию и компьютерной графике. На второй год ребята погружаются в язык Python и разработку мультимедийных приложений (мобильных и веб-сайтов). Заключительный год дает знание языка С++, администрирования ОС и промышленного программирования и информационной безопасности в компьютерных сетях. Обучение проходит на базе специальной интерактивной системы EduApp. Кроме основных курсов доступны факультативные, ученики сами могут выбирать окончательную программу обучения.
При выборе программ обучения следует ориентироваться на возраст ребенка, его способности и интересы. Для дошколят можно выбрать игровые программы. Для школьников постарше, имеющих сформированный интерес к программированию, стоит выбирать серьезные школы, способные подготовить ребят для поступления в профильные Вузы. В любом случае, чем раньше ребенок начнет погружение в мир ITтем проще ему будет в будущем определиться с профессией.