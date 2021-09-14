ТОП-70 лучших курсов программирования для детей в Москве [2022]

Родители зачастую недовольны тем, что их ребенок проводит много времени за компьютерными играми. Бороться с такой детской привязанностью, как показывает практика бесполезно. Но можно направить интерес ребенка в продуктивное русло. В этом помогут онлайн-курсы программирования для детей в Москве. Занятия развивают креативность и логику, приучают ребенка умению работать в команде и добиваться поставленных целей. Даже если ребенок в будущем выберет другую профессию, эти навыки и знания пригодятся ему в повседневной жизни.

В интернете много курсов, интенсивов и вебинаров по программированию для детей и подростков. Какие-то подходят для детей от 5 лет, другие рассчитаны на ребят постарше. Кому-то подойдут игровые программы, а кто-то захочет заниматься серьезно, закладывая фундамент для будущей специальности.

Мы отобрали для вас 70 лучших курсов программирования для детей от 20 онлайн-школ, с учетом методик и формата образования, опыта тренеров, актуальности программ. В обзоре вы найдете школы для детей разных возрастных групп, уровня подготовки и продолжительности обучения.

Geekbrains

Возраст: 6-17 лет Сайт: https://gb.ru/courses/geek-school Стоимость: стандартная стоимость курса 15 000 руб. При приобретении 2-х курсов предоставляется скидка 30%. Так же можно получить налоговый вычет на обучение в размере 13% или использовать для оплаты курсов материнский капитал. О других периодических акциях можно узнать на сайте школы. Продолжительность: от 3 до 4, 5 месяцев.

GeekSchool — образовательный проект, специально созданный для детей и подростков под крылом онлайн-университета Geekbrains. Обучение проводится по четырем направлениям: разработка игр, дизайн и творчество, программирование и разработка на Python.

Программы разработаны с учетом возрастных особенностей и адаптированы для разных возрастных групп. Несмотря на то, что обучение проходит в игровой форме, по окончании ребята получают первый проект в портфолио и сертификат гособразца.

На каждом курсе доступен один пробный бесплатный урок. Бонусом ко всем программам предоставляется бесплатный доступ к курсу «Как учиться» и три месяца английского от LinguaLeo.

Основы компьютерной анимации (10-17). С помощью бесплатных программ для анимации ребята научатся создавать живые рисунки. Эти знания пригодятся для будущих дизайнеров, мультипликаторов или художников. Занятия проходят 1 раз в неделю. Продолжительность онлайн урока 60-90 минут. Домашние задания проверяет преподаватель, а куратор помогает решать технические вопросы прохождения курса. Minecraft: основы программирования (8-11). Играя в популярную игру, дети научатся создавать код, управлять летающими объектами и возводить постройки. Онлайн-классы проходят раз в неделю по 60 минут в будни или выходные. Помимо преподавателя у ребят есть куратор, который помогает разобраться в процессе выполнения заданий и т.д. Разработка игр на Unity (11-17). Ученики освоят программирование на Unity платформе, научатся писать скритпы, запускать анимацию. Преподаватели курса являются не только разработчиками игр и приложений, но и имеют опыт работы с детьми. На итоговом занятии ребят научат пользоваться шаблоном-планером постановки целей для будущего развития. Разработка игр на Python (9-12). Дети освоят азы программирования на Python, изучат библиотеку PyGame, смогут рисовать игровые интерфейсы и много другое. За время учебы будет создано 7 групповых 2D игр, и один индивидуальный финальный проект. Компьютерная графика (6-12). Дети научатся выбирать тему рисунка и выстраивать композицию. Освоят различные художественные подходы, инструментарий GraphicsGale и редактор Krita. Узнают, как накладывать анимацию и спецэффекты. Их работы могут стать кадром из мультфильма, сценой из игры или концепт-артом. Введение в искусственный интеллект (15-17). Курс предназначен для подростков и является ознакомительной версией для профессии аналитика по обработке данных. Учащиеся узнают, что такое искусственный интеллект, нейронные сети и машинное обучения. Освоят основы программирования на Python, библиотеки Pandas и Numpy для обработки больших данным. Веб-дизайн для детей: Tilda, Figma, Readymag (12-17). Ребята узнают, в чем заключается работа веб-дизайнера, научатся проектировать анимационные интерфейсы, создавать сайты и управлять вниманием. На практике будут адаптировать дизайн под различные устройства, делать лендинг, монтировать видеоклипы с текстом и мини-игры. Блогинг для подростков (10-17). Курс поможет ребятам понять все этапы создания и ведения блога от разработки идеи и презентацию контента до привлечения подписчиков. Узнают о вопросах безопасности в Instagram, TikTok и YouTube. Курс состоит из 19 занятий: 9 прямых эфиров, 9 записанных вебинаров и финальная презентация проекта. Робототехника на Arduino (10-15). Платформу Arduino используют в системах умного дома, 3D-принтерах, робототехнике и играх. 90% курса состоит из практик рисования схем, настройки датчиков и программирования на C++ и Arduino-C. Обучение проходит на бесплатном виртуальном конструкторе. Три лучшие работы будут отмечены призами. Кибербезопасность и цифровая грамотность (11-17). Ученики узнают, что такое IT-безопасность, как предотвращать кибер-угрозы и противостоять хакерским атакам. Изучат Parrot OS Linux и систему поиска информации OSINT. Потренируются искать уязвимости, защищать сайты от внедрения. Финальная практика проходит в форме 2-х недельного соревнования. Программирование на Scratch (7-12). Среда визуального программирования Scratch идеально подходит для первых шагов в программировании. На ее основе ребята научатся создавать мультфильмы и мини-игры. Занятия проходят 2 раза в неделю по 50 минут. Чтобы удерживать внимание и интерес детей, педагог постоянно меняет задачи и проводит разминки. Разработка мобильных игр на Java (11-17). На курсе ученики создадут с нуля 2D-игру — приложение для смартфонов Android. Приложение будет использовать встроенные функции гаджета: фонарик, геолокацию, базу данных и т.д. Ребята узнают, как разместить приложение на PlayMarket, настраивать уведомления, скролл и свайп. Основы веб-разработки (11-17). Уроки проходят в виде вебинаров раз в неделю 1 час по вечерам. В качестве домашних заданий ставится задача разработать часть сайта. На финальном этапе ребенок самостоятельно соберет сайт по готовому шаблону дизайна. На курсе ребята на практике узнают, что такое разработка и верстка, освоят инструментарий CSS и JavaScript.

HEDU

Возраст: школьники средних и старших классов Сайт: https://irs.academy/kids Стоимость: от 30000 рублей Продолжительность: 5 месяцев

Обучение проходит по авторской методике IT-Академии HEDU. Посмотрев бесплатный урок можно оценить уровень и формат обучения. По окончании курса выдается сертификат.

У курса есть 3 формата участия: ПРО (включает онлайн-уроки и тестирование), ВИП (включает также домашние задания и их проверку), и Корпоративный (для групп от 10 человек).

Онлайн-уроки имеют формат вебинаров, записи которых остаются в пожизненном доступе. Для закрепления материала ученики выполняют домашние задания и проходят тестирования. Преподаватель проверит их выполнение и поможет исправить ошибки.

Онлайн-курс по программированию для детей и подростков. Ребятам предлагается детально разобраться в HTML и CSS. Они узнают, как создавать страницы и наполнять их содержимым, изменять свойства элементов и их расстановку, верстать и анимировать типовые элементы. Изучат связи между PHP и HTML, освоят синтаксис, совмещение скриптов, работу с формами, передачу и хранение информации между страницами.

Еще одним изучаемым языком станет MySQL, при помощи которого управляются базы данных. Знакомство с Java даст представление об объектно-ориентированном программировании. Все эти знания помогут ребятам создать качественный рабочий сайт и сформировать профессиональное портфолио.

Kodland

Возраст: 7-17 лет Сайт: https://www.kodland.org/#courses Стоимость: стоимость курса варьируется в зависимости от формата и количества модулей, за которые вносится единовременная оплата Продолжительность: Каждый курс состоит из 32 уроков продолжительностью 1,5 часа

Kodland — специализированная онлайн-школа программирования для детей и подростков. На платформе представлены 10 различных курсов для всех возвратных категорий.

Школа предлагает первый пробный бесплатный урок, на котором преподаватели познакомятся с ребенком и родителями, а методист поможет подобрать курс по интересам и способностям.

Занятия проводятся по выходным в группах по 12 человек. Новые группы стартуют каждую неделю.

Визуальное программирование на Scratch (8-10). Практический курс визуального моделирования поможет детям освоить азы программирования на языке Scratch, научит работать с графикой и звуковыми эффектами. Во время учебы будет создано несколько игр на групповых занятиях и финальный индивидуальный проект с нуля. Создание игр для Roblox (10-12). На этом курсе ребята научатся программировать на языке Lua, использовать инструментарий 3D моделирования и работать в Roblox Studio. Помимо знаний они приобретут опыт проектной командной работы. Итогом обучения станет индивидуальный проект по созданию и внедрению 3D игры. Для начала учебы необходимы базовые знания английского языка. Цифровое творчество (10-12). Каждый модуль знакомит ребят с функционалом одной из программ для обработки фото, монтажа видео, создания иллюстраций и персонажей мультфильмов, дизайна брендов. В итоге в копилке знаний окажутся программы Animatron, Canva, Tux paint, Tincercad, Pixlr, Shotcut и Vectr. Видеоблогинг на YouTube (10-15). Студенты курса узнают, как устроена платформа YouTube, что такое личный бренд, как его продвигать и монетизировать. Научатся писать тесты для роликов, видео съемке и монтажу, основам звукорежиссуры. Освоят программы Bandicam, Streamlabs OBS, ClipChamp, Miro, Pixlr, Shotcut, StopMotion и Figma. Проектная информатика: от презентаций до программирования (10-12). Данный курс закладывает основы компьютерной грамотности. Ребенок обретет общие навыки работы с компьютером, текстовыми редакторами и презентациями, строить диаграммы и графики. Узнает, как использовать функционал GIMP, Thunkable и Figma. Блогинг в TikTok, Instagram, Likee (10-12). Ребята изучать алгоритмы работы соцсетей, научатся создавать качественный контент и продвигать аккаунты. Освоят монтаж на мобильных устройствах в VN, Videoleap создадут авторскую маску для Instagram. Познакомятся с работой в профессиональном фоторедакторе Pixlr и основами моушн-дизайна в StopMotion и Figma. Python базовый (12-15). На этом курсе дети познакомятся с языком программирования Python, научатся вводу данных, изучат циклы и условия. Освоят на базовом уровне PyGame, создадут три учебные игры. Финальным проектом станет разработка индивидуальной игры начиная от выбора шаблонов и проработки логики, и заканчивая инициализацией. Создание сайтов (12-15). Ребята научатся верстать сайты средней сложности и размещать их в сети. При помощи специальных инструментов освоят создание макетов и HTML документов, научатся базовым элементам JavaScript и CSS стилям. Создадут мини-игру и узнают, как встроит аналитику и другие сервисы на сайт. Python продвинутый (14-17). Этот курс подойдет студентам, уже имеющим опыт программирования на Python. Каждый модуль заканчивается практическим результатом — созданием игры-квеста, редактора изображений, графического предложения, Telegram-бота. Для финального проекта ребята могут выбрать один из вариантов самостоятельной работы. Создание 3D игр на Unity продвинутый уровень (14-17). Студенты научатся программировать на C#, создавать полноценные 3D игры с нуля: разрабатывать концепцию, сюжет, дизайн уровней и т.д. Результатом обучения станет создание межплатформенной 3D-игруы на Unity (мобильная, браузерная или компьютерная версия).

Кодиум

Возраст: 6-16лет Сайт: https://kodium.online/ Стоимость: индивидуально Продолжительность: индивидуально

Кодиум — детская онлайн-школа программирования с международным охватом. Все преподаватели школы имеют опыт работы с детьми и проходят периодическую аттестацию. Возможны групповые и индивидуальные занятия, доступны так же дополнительные сервисы школы.

Перед обучением проводится вводный бесплатный урок, на котором методисты определяют уровень ребенка и предлагают оптимальную программу обучения с учетом его интересов и способностей. Школа предлагает 4 ступени обучения в зависимости от возраста учеников. Обучение проходит в игровой форме, что помогает усвоению материала.

1 ступень — алгоритмика и компьютерная грамотность (5-7). Детям объяснят основы работы за компьютером, научат устанавливать программы и выходить в Интернет, работать с таблицами и создавать презентации. Ребенок узнает, что такое блоки и логическое построение программ. Курс готовит малышей для следующей ступени и началу программирования. 2 ступень — создание 2-D игр в (6-10). Ребенка научат работать с алгоритмами, переменными, логическими и условными операторами. Обучение проводится на бесплатной онлайн-площадке Scratch, которая позволяет создавать интерактивные истории, игры и анимацию. Каждый урок заканчивается созданием индивидуального проекта игры, которые лягут в основу портфолио. 3 ступень — мобильная разработка (11-14). Курс посвящен изучению разработки приложений и игр для мобильных устройств. Ребята продолжат изучать работы с переменными, массивами и циклами. Научатся обращаться с функциями и процедурами, списками и условиями. После каждого урока ребенок сможет загрузить на телефон созданное им мобильное приложение. 4 ступень — web- разработка и Python (11-16). Ребятам дадут основы синтаксиса, научат писать читаемые коды, научать создавать приложения и интерфейсы для них, работать со структурой данных и продвинутыми алгоритмами. Результатом обучения станет создание компьютерных и мобильных приложений.

ProgKids

Возраст: 6-16лет Сайт: https://progkids.com/ Стоимость: от 690 руб. в месяц на тарифном плане «Самостоятельно» и от 900 руб. в месяц на тарифном плане «С преподавателем» Продолжительность: от 12 уроков по 60 минут

Все курсы ProgKids проходят в игровой форме. Доступно несколько форматов обучения в зависимости от выбранного тарифного плана. Бесплатно можно пройти вводные уроки всех курсов и получить 3-х дневный доступ к тарифу «Самостоятельно». На этом тарифе ученик получает полный доступ к курсам и поддержку преподавателя в чате. Тариф «С преподавателем» предполагает индивидуальные онлайн-уроки по Skype, проверку и разбор домашних заданий и консультации с преподавателем.

Визуальное программирование (от 7 лет). Курс включает в себя 30 уроков по 55 минут каждый. Это стартовая площадка для последующего изучения программирования. Дети познакомятся с основами программирования, узнают, что такое переменные, функции, циклы и условия. Освоят простейшие математические операции и координаты. В обучение используется игра Minecraft. Программирование на Python (от 12 лет). В курс входит 34 урока, каждый продолжительностью 55 минут. Ребята познакомятся с синтаксисом, выстраиванием логических цепочек, созданием собственных функций. Обучение проходит на основе Minecraft. Для получения прогресса в игре ребенок должен выполнить задания на платформе школы. Создание игр на Scratch (от 7 лет). Scratch — это язык программирования, разработанный специально для детей и подростков. Курс имеет 2 уровня сложности: начальный — 10 уроков, и продвинутый — 30 уроков. Ребенок научится работать с визуальным редактором кода Scratch и освоит основы программирования. Уже на первом уроке ученики создают свою первую игру. Создаем игры в Roblox Studio. Во время обучения ребенок получит знания по основам алгоритмизации и языка Lua, научится создавать объекты, персонажи и анимировать их. Узнает, что такое текстуры и освещения и как их использовать для создания игрового окружения. Полученных знаний достаточно для создания простых игр, как зомби-апокалипсис или игра-паркур.

Пиксель

Возраст: 5-17 лет Сайт: https://edu.clubpixel.ru/ Стоимость: от 560 руб. за занятие. При покупке абонемента предусмотрены скидки Продолжительность: от 3 месяцев

Онлайн-школа предлагает несколько вариантов участия: в группе, индивидуально или видеокурс. Групповое и индивидуальное обучение представляет собой вебинары, видеокурс- доступ к видеоматериалам на специализированной учебной платформе iSpring learn. После каждого занятия открывается доступ к домашним заданиям, которые проверяются куратором и преподавателем. За успешное выполнение заданий начисляют баллы, которые подлежат обмену на призы. По окончании выдается сертификат.

Scratch Junior (5-7). Дети познакомятся со средой ScratchJr, научатся работать с фоном и спрайтами, звуком, размером и скоростью. Нарисуют свои собственные персонажи, оживят уже существующих героев, придумают и создадут несколько игр и мультфильм. Создание игр в визуальной среде Kodu Game Lab (7-9). Этот курс состоит из 2-х модулей по 12 уроков каждый. Ребята познакомятся с логикой программирования, научатся создавать игровые поля и персонажи, строенные таймеры и подсчет очков в игре. Итогом обучение станет создание многоуровневых игр: бильярд, ПДД, полоса выживания, регби и др. Создание игр и анимации в Scratch (8-12). Обучение состоит из трех модулей, по итогам каждого предусмотрена зашита проекта. Ребята узнаю, что такое оны и спрайты, циклы и ожидание, условия, сенсоры, переменные и клоны. Научаться рисовать спрайтом, создавать игровое меню, создавать препятствия, визуализации и спецэффекты, устанавливать ограничения и проводить оптимизацию игр. Игровая вселенная Minecraft. Программирование Phyton (9-13). Посредством игры Minecraft юные программисты освоят переменные, циклы и операторы, узнают, как использовать алгоритмы и ИИ. Ребята с помощью кода напишут программы, которая будет помогать им в игре, а также виртуального «друга» с ИИ. В конце обучения они создадут свою собственную мини-игру. Создание игр в Roblox. Программирование на Lua (9-14). Ученики познакомятся со средой Roblox Studio, Terrain и Terrain Editor, Spawn и языком программирования Lua. Научатся решать задачи по программированию, создавать объекты и персонажи, меню игр. Создадут несколько игр в команде, а финальным проектом будет самостоятельный проект. Создание игр в Unity и программирование на языке C# (10-14). Эта программа научит ребят настраивать объекты, префабы, анимацию, займутся дизайном уровней и интерфейса, звукорежиссурой. К концу курса в среду Unity будет загружен разработанный набор ассетов. С их помощью ребята поймут особенности программирования разных типов игр и создадут свою игровую коллекцию. Создание веб-сайтов. Программирование HTML и CSS (12+). Пройдя обучение, учащиеся освоят формальный язык описания внешнего вида CSS, стандартизированный язык разметки HTML, библиотеку ReactJSJavaScript и язык для программного доступа Javascript. С их помощью будет создан сайт и размещен в интернете. Веб-дизайн Figma и Photoshop (13+). На этом курсе ученики получат обширную базу знаний в области веб-разработки и дизайна. Научатся создавать и настраивать лендинги, работать в Figma и Photoshop. Узнают о структуре сайтов, сочетаемости шрифтов, цветов и изображений. Создадут свой проект, готовый к верстке. Создание сайтов Tilda Publishing (13+). Ребята научатся делать многофункциональные сайты: посадочные страницы, личные блоги, интернет-магазины. Настроят лендинг и разместят его на хостинге. Научаться подбирать домены и наполнять их контентом.

RED World

Возраст: 4-14 лет Сайт: https://r-ed.world/ Стоимость: абонементная система оплаты Продолжительность: от 1,5 до 9 месяцев.

Онлайн-школа роботехники и программирования, работающая по инновационной методике обучения STEAM. Эта система интегрирует в единую схему 5 предметов: естественные науки, технологию, инженерное искусство, творчество, математику.

Школа предлагает бесплатное пробное занятие продолжительностью 90 минут, на котором ребенок получит первое задание и создаст первый самостоятельный проект.

Существует гибкая система скидок: при покупке годового абонемента — 40% от стоимости, при покупке 2 программ — 10% (актуальные акции можно посмотреть на сайте школы).

Курс схемотехники на «Знаток» для детей (4-6). Программа состоит из 16 уроков и адаптирована для малышей. На занятиях ребята получат первые знания о радиосвязи, электротехнике, схемотехнике и измерительных приборах. Они научатся проводить опыты с током и диодами, собирать микросхемы и радиоприемники. Робототехника R:ED START (6-7). Вводный курс в робототехнику, состоящий из 12 занятий в трех модулях: механик, инженер и изобретатель. На начальном этапе дети соберут первого робота при помощи пошаговых инструкций. Постепенно задачи усложняются в финале сборка коробки передач, шагающего робота, автомобиля и других моделей производится без инструкции по фото. Робототехника на R:ED ONE (6-10). Программа состоит из 4 модулей: механик, программист, инженер и разработчик. В каждом модуле 8 занятий. Обучение проходит в среде программирования RED CODE. Ребята научатся конструировать модели, программировать, собирать механизмы, создадут свой проект. После каждого модуля выдается сертификат. Онлайн курс Scratch Junior (6-7). Работа в Scratch аналогична игре с конструктором. Ученики начтут работу в графическом редакторе, разберутся в принципах построения алгоритмов и циклов, приобретут аналитическое мышление. Полученных навыков будет достаточно для создания музыкальных открыток, анимации и простых игр. Программирование на Scratch (8-9). В программе курса 36 занятий по 60 минут. Можно сказать, что это продолжение предыдущего курса. Детей ждет более глубокое погружение в п Scratch. Они научатся программировать датчики, создавать объектно-ориентированные модели, освоят спрайты и смоделируют свою игру. Курс программирование Minecraft (9-10). Занятия проводятся один раз в неделю и продолжаются 1,5 часа. В игровой форме на базе всемирно известной игры дети познакомятся с визуальным программированием, научатся создавать алгоритмы и визуальное пространство, автоматизировать игровые моменты, а также работать в «инженерной» команде. Программирование на Python (10-12). Ученики познакомятся с одним из самых популярных языков программирования, на котором создаются игры, приложения, занимаются анализом данных и т.д. Дети узнают, что такое ИИ, как создавать простые ИИ модели, синтезировать речь и настраивать Telegram-боты. Виртуальное конструирование в Studio 2.0 (8-10). При обучении используется специальная программная среда, адаптированная для детей-школьников. Дети научатся работать в 3D редакторе, моделировать уникальные детали и роботехнические установки, попрактикуют технический английский, узнают принципы построения композиции и составят инструкции к моделям.

Айтигенио

Возраст: 5-18 лет Сайт: https://itgen.io/ Стоимость: от 3000 руб. Продолжительность: от 4 занятий.

В этой школе можно выбрать наиболее интересное направление: программирование или дизайн и творчество. Все программы по направлениям взаимосвязаны и адаптированы под разный начальный уровень.

Обучение проходит на собственной платформе через личный кабинет ученика. Платформа также предусматривает возможность родительского контроля за процессом обучения и прогрессом ребенка.

Создана система мотивации — за удачное прохождение уроков начисляют баллы, которые ребята могут использовать для получения дополнительных бонусов. Различные сообщества школы помогут детям адаптироваться и найти друзей по интересам.

Пробный урок предоставляется бесплатно. По завершении курса выдается сертификат.

Юный программист (5+). Состоит из 3 модулей, которые модно пройти все либо выбрать какой- то один. Первый модуль — это знакомство с компьютером и периферийными устройствами. На втором модуле дети познакомятся SCRATCH Junior, научатся собирать мультфильмы, игры и сказки из готовых блоков. На третьем модуле ребенок при помощи программного режима в Minecraft создаст виртуального героя и научит его выполнять простые команды. Компьютерная грамотность (7+). Ребята изучать пакет офисных программ Microsoft: Paint, Word, PowerPoint, Excel. Научатся работать с папками и файлами, архивами и почтой. Познакомятся с облачным хранилищем Google, его основными элементами — презентациями, формами, документами, таблицами. Узнают, как настраивать доступ. Робототехника (10+). Для этого курса необходимо наличие стартового пакета Arduino, а также навыки работы в ОС и программирования. Дети освоят программу, позволяющую автоматизировать процессы, собирать и программировать роботов и другие механизмы. Программирование игр на Scratch (7+). Для ребят до 9 лет нужно пройти предварительное тестирование, так как для освоения курса требуются навыки работы с компьютером и интернетом. Уроки построены по принципу усложнения — от простых проектов к сложным. Детей научать создавать игры с нуля, выбирать тему, подбирать спрайты и прописывать логику с помощью блоков. Программирование Kodu Game Lab (8+). Более сложная среда, чем Scratch, основанная на подходе визуального программирования. Дети познакомятся с виртуальной средой и ее инструментами, научатся создавать ландшафты, объекты и персонажи. Создадут несколько игр по приложенному сценарию и разработают свою собственную 3 D игру с нуля. Minecraft в Айтигенио (9+). Ребенок научится решать программные задачи, выстраивать логические цепочки и создавать 3D-миры. С помощью логических команд и скриптов сконструирует собственные объекты в Minecraft: башни, корабли, пирамиды, замки, светофоры и т.д Программирование в GameMaker (9+). GameMaker — движок для разработки приложений и игр для различных платформ, промежуточный вариант между Scratch и Python. Дети освоят 2 вида программирования: Drag&Drop (перетаскивание) и обычный кодинг на языке GameMaker, научатся выстраивать логику игр, работать с диалогами и графикой. Roblox в Айтигенио (11+). Обучение начнется с создания трехмерных моделей и локации, а на финальном этапе дети создадут полноценную игровую вселенную. Он научатся писать код на LUA, анимировать персонажей и объекты, узнают, что такое гейм- и левел-дизайн. Python:Pygame (10+). Данный курс рекомендован ребятам, уже освоившим азы Python. Pygame — это одна из библиотек, которая позволяет создавать игры и приложения с цветной графикой. На начальном этапе будут создаваться аналоги популярных игр, а в конце обучения ребята спрограммируют свою собственную игру с нуля. Разработка игр с Godot (10+). Ребята узнают, как работать на игровом движке Godot и программировать на GDScript — языке, который создан на базе на Python. Поймут, как на практике работает объектно-ориентированное программирование, создадут несколько игровых проектов простого и среднего уровня сложности. Программирование на C# (10+). Адаптированная для детей и подростков программа обучения сложному и мощному языку C#. Желательно, чтобы у ребят уже был опыт программирования на Python, Java или других языках. На курсе они узнают, как работать с условными операторами, циклами, массивами и списками. Создадут небольших приложений на платформах Windows Forms и WPF. Программирование на Unity (10+). Ребята познакомятся со средой разработки Unity, научатся использовать готовые и создавать собственные объекты и персонажи, придавать им требуемые физические свойства. Смогут писать скрипты и программировать свои собственные игры. Увлекательные уроки по Photoshop (8-16). На курсе ученики приобретут практические навыки работы с графическим редактором. Научатся редактировать и ретушировать фото, создавать анимации, коллажи, лого и иконки. Смогут отрисовать обложку для канала, аватарку или пакет стикеров. Занятия по векторной графике в Illustrator (10+). Дети освоят логику векторной графики и узнают, как ее использовать в дизайне. Научатся работать с базой цветов, выстраивать композицию, менять шрифты и формы. Создадут иконки, лого, интерфейс для сайтов и приложений. Смогут нарисовать стикеры и макеты для печати. Рисование в ProCreate (9+). На уроках дети будет создавать холсты, импортировать и экспортировать фото и изображения, управлять кистью, работать со слоями. Узнают правила выбора палитры и шрифтов, научатся рисовать в разных стилях, создадут ролики с оживающими рисунками и фото. Анимация в Anime Studio (10+). Начальный уровень, на котором дети научатся создавать покадровую и контурную анимацию, анимировать слои, работать с масками и музыкой. Узнают, как задавать параметры проекта, записывать свой голос, что такое частицы и кости. Adobe After Effects (12+). Продвинутый курс, рекомендован для учеников, прошедших обучение Anime Studio. На занятиях ребята узнают об основах создания анимации, познакомятся с интерфейсом программы и ее базовыми инструментами. Научатся использовать видеоэффекты, фильтры, звук, текст, добавлять переходы и создавать двухмерную анимацию. Смогут создавать видеоролики и мультфильмы. Создание музыки в программе FL Studio (8+). Ребята познакомятся с синтезатором, научатся настраивать звуки, узнают, что такое саунд-дизайн. Создадут треки в различных жанрах, напишут бит, окунутся в звукоинженерию — эквалайзеры, компрессоры, дилеи и др. Видеомонтаж в Premiere Pro (10+). На занятиях дети знакомятся с основами видеомонтажа, осваивают программу, ее интерфейс и базовые инструменты. Научатся использовать видеоэффекты, фильтры, работать со звуком, текстом, делать переходы. Создадут видеоряд с переходами, анимацией, подписями и музыкой. 3D-моделирование Blender (12+). Для обучения по этой программе ребенку нужен опыт работы с TinkerCAD или Sculptris. На курсе он узнает о принципах 3Д-моделирования, научится создавать lowpoly и highpoly модели, UV-развёртку, процедурные текстуры, анимацию и эффекты, освоит отрисовку текстур и визуализацию. 3D-моделирование Sculptris (11+). Sculptris предназначена для создания сложных персонажей на основе принципа лепки. Обучение можно условно разделить на два этапа. На первом ребенок знакомится с видеоматериалами по созданию проекта и копирует его. На втором — создает свой собственный проект на основе ТЗ, выданного преподавателем. 3D-моделирование Tinkercad (7+). Обучение начинается со знакомства со средой 3D TinkerCAD и основными инструментами 3D моделирования. Ученик воспроизводит проекты, предоставленные для ознакомления. В дальнейшем ребенок соберет свой собственный проект под руководством преподавателя. Уровень сложности зависит от начальных навыков ребенка.

Hello World

Возраст: 6-16 лет Сайт: https://hwschool.online/first-lesson#main Стоимость: 1 урок от 1000 рублей. Продолжительность: от 4 до 12 месяцев при занятиях 2 раза в неделю

Школа предлагает 8 курсов для детей разного возраста и с различной начальной подготовкой. В Hello World нет групповых занятий, все уроки проводятся индивидуально в ZOOM. Можно выбрать удобное время и темп освоения программы. Пробный урок стоит 1000 рублей и на нем ребенок уже прейдет к практическим занятиям по созданию приложения или сайта.

У школы есть государственная лицензия, поэтому вы сможете получить налоговый вычет на обучение ребенка.

Программирование на языке Scratch (7-11). Уже на первом уроке дети создадут свою первую программу на языке Scratch. Они узнают, что такое спрайты, условия и переменные, операторы и циклы. Научатся настраивать звук и анимацию, поймут разницу между растровой и линейной графикой. Ребятам откроют секретные приемы создания игр. Компьютерная грамотность (8-16). Учащиеся освоят основные программы и настройки в операционной системе. Научатся создавать рефераты, доклады и интерактивные презентации, а также рисовать в Microsoft Word, Excel и PowerPoint. Узнают, как интегрировать данные из одной программы в другую. Графический дизайн в редакторе Figma (8-16). На этом курсе дети и подростки получат необходимые начальные знания по профессии графического дизайнера — научатся пользоваться графическим редактором Figma, поймут что такое композиции, симметрии, теории цвета, работа с тенями и перспективой. За время учебы создадут портфолио из более 20 иллюстраций. Создание сайтов Front-end разработка (12-16). Ребята научатся создавать сайты, игры и их мобильные версии. Освоят HTML, CSS и JavaScript. Узнают отличия ReactJS от других фреймворков. Подробно разберутся в доменах, хостингпх и клиент-серверной архитектуре. Бонусом выступает возможность постажироваться в IT компаниях. Программирование на языке Python (12-16). Курс дает полное погружение в Python. Ученики узнают, как работать с переменными, циклами, массивами, классами и объектами. Научатся оценивать алгоритмы, работать с данными, смогут создавать компьютерные версии приложений и игр. Создание 3D-игр в ROBLOX (9-16). Курс расскажет, как использовать платформу Roblox для разработки. Ребята научатся создавать интерфейсы при помощи Lua, разрабатывать собственный дизайн игр, моделировать 3D персонажи, добавлять эффекты. Платформа позволяет монетизировать свои проекты, добавив в продажу виртуальные предметы. Программирование на языке С++ (12-16). Данный язык имеет богатую библиотеку и поддерживает различные парадигмы программирования, что позволяет использовать его для создания операционных систем, прикладных программ, приложений, игр и много другого. Ребята научатся азам программирования на С++, создадут свои первые приложения и игры. Разработка игр в UNITY (12-17). Этот курс подойдет для тех, кто уже имеет опыт программирования на других языкам и желает освоит более сложный инструмент C#. Ребята освоят среду разработки Unity, в которой сначала под руководством преподавателя, а потом самостоятельно создадут двухмерные и трехмерные игры.

Алгоритмика

Возраст: 6-17 лет Сайт: https://algoritmika.org/coding#courses Стоимость: Продолжительность: от 2 месяцев до 2 лет.

Программы обучения построены на основе современных методики преподавания. Занятия проходят в игровом вовлекающем формате в виде квестов, челленджей, задач и ребусов. У школы собственная образовательная IT-платформа.

Занятия проходят в группах, продолжительность уроков от 45 до 90 минут в зависимости от возраста учащихся. Ребят учат проектному мышлению и работе в команде. Оценить подходит ли вашему ребенку такой формат обучения можно, записавшись на бесплатный пробный урок.

Основы логики и программирования (6-7). На этом курсе малышей научат понимать основные принципы программирования. Они создадут игры и мультфильмы при помощи Scratch Junior, разовьют творческий подход к решению задач, научатся создавать и презентовать проекты, а также распределять работу в команде. Компьютерная грамотность (7-9). Ребят научат компьютер и интернет, современные программы и приложения для учебы и повседневных задач. Они будут работать с тестовыми документами, графическими редакторами, оформлять презентации, рисовать иконки. Большое внимание на курсе уделяется вопросам компьютерной безопасности. Дети узнают, как противостоять кибербуллингу и защитить личную информацию. Курс Визуальное программирование (9-10). Ребенку объяснят базовые принципы программирования: алгоритмы, условные операторы, циклы, итерационный подход, методы выявления исправление ошибок. Он создаст несколько анимированных объектов и объединит их в игру или мультфильм. Освоит основы дизайна, покадровой анимации и векторной графики. Геймдизайн (10-11). На курсе дети познакомятся с базовыми инструментами разработки игр в Roblox Studio и освоят основы языка Lua. Научатся писать скрипты, выбирать сюжет и различные игровые стратегии, спрограммируют несколько головоломок и логических задач. Узнают методы продвижения игры на платформе. Курс программирования Python Start (12-13). В игровой форме дети пройдут путь от стажера IT-компании до ведущего разработчика. Они научатся писать код на Python, создавать интерактивные компьютерные игры при помощи PyGame и PyQT, работать с графикой и библиотекой Turtl. Узнают, что такое структуры данных, как проектировать интерфейсы и автоматизировать работу графических файлов. Курс программирования Python Pro (14-17). За время курса ребята в игровом формате попробуют себя в роли различных IT-специалистов — от разработчиков игр до специалистов по машинному обучению. Они научатся писать код, создадут несколько интерактивных компьютерных/мобильных игр и приложений, работать с базами данных при помощи PyGame и PyQT, разрабатывать интерфейсы. Узнают, как работать HTML/CSS и создавать сайты.

ROBOLAB

Возраст: 5-16 лет Сайт: https://robolab.pro/ Стоимость: от 800 грн. за месяц. Скидка до 15% при единоразовой оплате трех и более месяцев обучения Продолжительность: от 4 до 9 месяцев

Международный образовательный проект ROBOLAB существует уже 8 лет. Программы обучения на 95% состоят из практики. Для новых клиентов школа предлагает бесплатные первые уроки.

Занятия проходят в двух форматах: индивидуально или в мини-группах до 4 человек. Групповые занятия проводятся 1 раз в неделю, индивидуальные- по согласованному графику. После онлайн-уроков ученикам выдаются домашние задание, выполнение которых контролирует преподаватель и помогает ребятам разобрать ошибки.

Первые шаги в программировании (6-10). Ребята начинаются погружение с программирование с языка Scratch. Они научатся конструировать программы из готовых блоков и прогнозировать результат в зависимости от сочетаемости элементов. Курс состоит из трех уровней: базового, углубленного и профи. Играем и учимся программировать (12-15). На этом курсе дети учатся программировать на Python на через любимую игру Minecraft. Они освоят основы кодинга и алгоритмов, научатся за считанные секунду создавать объекты в игре, объединять их и передвигать в пространстве. Смогут создавать собственные миры и играть с друзьями. Разработчик мобильных приложений (10-14). Ребята разберутся с особенностями операционной системой Android и создадут собственные игры и приложения для смартфонов. Попробуют себя не только в качестве программистов, но и в роли тестировщиков, проверяя программы на работоспособность, и дизайнеров, создавая анимацию и графику. Знакомство с искусственным интеллектом (12-15). На данном курсе ученики получат базовые знания по Python, кодингу и алгоритмам. Узнают, что собой представляет искусственный интеллект и нейронные сети, и машинное обучение. Освоят новые подходы в программировании, научатся создавать простых роботов и обучать их. Программист видеоигр (13-16). На занятиях ребята будут создавать персонажей, объекты и спецэффекты на Unity, научатся работать со светом, анимацией и звуком. Изучат основы языка C# и смоделируют свои первые компьютерные игры. Узнают принципы и современные технологии создания игр. Сценарист игр (от 12 лет). На этом курсе ребенок узнает об этапах создания сценария и главных приемах сторителлинга. Научится придумывать сюжеты, создавать яркие персонажи, продумывать их характеры, внешность и привычки, а затем превращать это все в интересную игру. Создаем игры в Roblox (10-12). На этом курсе ученики создают веселые компьютерные игры и карты на базе игрового движка Roblox. Они научатся моделировать объекты, воплощать персонажей, карты и анимацию. Смогут писать, структурировать и оптимизировать код на языке Lua. Рисуем в Adobe Illustrator (8-10). Эта программа поможет ребенку освоить графический редактор Adobe Illustrator и профессионально работать с графикой. Он научится создавать иллюстрации с учетом перспективы, пропорций и цветовых решений. Использовать свои рисунки и фотографии в качестве макетов, компоновать их в разных стилях. 3D моделирование c TinkerCAD (7-9). Курс помогает понять малышам основы трехмерного пространства. Дети освоят инструментарий, интерфейс и горячие клавиши TinkerCad, что позволит создавать свои и редактировать существующие модели. Они узнают, как преобразовывать 2D объекты в 3D и создавать из простых форм сложные объекты. Photoshop (10-12). Программа посвящена изучению популярного графического редактора Photoshop, с помощью которого учащиеся будут обрабатывать и ретушировать фотографии, рисовать иллюстрации, создадут анимацию, аватарки, макет сайта. Научатся использовать художественные эффекты, работать с цветом и композицией. За время курса у каждого ребенка появится свое собственное портфолио. 3D моделирование и анимация в Blender (13-16). При помощи Blender ребята будут конструировать 3D-модели, моделировать и анимировать объекты. На каждом уроке изучается новый инструмент и с его помощью создается новый 3D-объект. Кроме того, на курсе расскажут про базовые принципы создания трехмерный моделей, рендеринг и симуляцию, научат работать со спецэффектами. Программировать на Python легко! (14-16). Подростки научатся программировать на «взрослом» языке Python, узнают секреты облачных технологий. Будут рисовать, составлять и разрабатывать алгоритмы, писать игры. Смогут сделать рендеринг, смоделировать симуляции и спецэффекты.

Codim.online

Возраст: 5-15 лет Сайт: https://codim.online/ Стоимость: от 14 400 рублей за курс. Продолжительность: от 8 занятий.

К каждому курсу доступно 3 бесплатных промоурока. Подобрать подходящую программу можно самостоятельно с помощью чат-бота или обратиться за консультацией к специалисту.

Автор курсов и основатель школы — Денис Голиков, педагог, автор учебных и методических книг по программированию, переведенных на 16 языков.

При оплате курса открывается доступ к видео урокам, которые дети просматривают самостоятельно, повторяют увиденное и выполняют домашние задания и тесты. В зависимости от выбранного тарифа доступны консультации преподавателей и поддержка онлайн, а на некоторых тарифах выдача сертификата.

SCRATCH Junior (5-6). Малыши освоят инструментарий и функционал детского языка программирования, научатся рисовать в графическом редакторе, создавать простые игры и мультфильмы. Узнают, что такое алгоритмы, циклы и функции. Смогут воплощать придуманные ими сюжеты в программы. SCRATCH 2 (7-12). В игровой и доступной форме дети освоят блоки движения и звука, инструменты рисования и редактирования, познакомятся с эффектами и циклами, узнают, как создавать спрайты и управлять слоями. Применив полученный знания на практике ребята сделают и озвучат мультфильм, а также спрограммируют занимательную игру. SCRATCH 3 (9-13). Курс состоит из 31 тематического урока, посвященного особенностям той или иной страны. Ф формате занятных приключений — лабиринт в Англии, новогодняя открытка из Чехии, Футбол в Испании и т.д. дети научатся писать сложные скрипты, создавать игры и рисунки в редакторах, программировать звуковое сопровождение и конвертировать проекты в приложения для Android. Логические задачи в Minecraft (5-6). При помощи специального обучающего мода Forge 1.7.10 дети узнают, как можно программировать в любимой игре. Для лучшего понимания понятия последовательного и циклического алгоритма объясняются на примерах в Code.org, Scratch и в Minecraft. Ребенок создаст сказочного героя-помощника в игре, который будет выполнять задания. Minecraft (7-13). Создавая в игре новые объекты и сцены (мосты, полосу препятствий, пушку, ночной фонарь, зоопарк и т.д.) ребята узнают, что такое линейный и циклический алгоритм, какими бывают переменные и как использовать случайные числа. Научатся выводить информацию. CoSpaces Edu (9+). Эта программа научит ребят программировать на языке CoBlocks, они узнают какие есть инструменты для 3D моделирования, как создавать 3D-миры, настраивать физические параметры объектов и управлять моделями. За время учебы будет написан сценарий и создан мультфильм, а также разработаны 3 игры — поиск, квест и стрелялка. App Inventor (10+). App Inventor — браузерная среда разработки на Google Chrome. Создавая игры и приложения, дети поймут логику программирования, научатся создавать игры и приложения ОС Android, управлять спрайтами, настраивать взаимодействие со смартфоном. 3D моделирование в TINKERCAD (8+ и 10+). На занятиях дети освоят инструментарий TINKERCAD, научатся создавать трехмерные модели, которые можно интегрировать в игру или распечатать на 3D принтере. Получат общее представление об инженерном моделирования и электронных схемах. Программы для детей разных возрастных групп отличаются сложностью создаваемых моделей. Начинающий Ютубер (10+). Ребята откроют для себя мир блоггинга, создадут свой канал, при помощи инструментов Streamlabs OBS займутся его оформлением и настройкой, зальют видео, научатся продвижению. Узнают, как устранить ошибки запуска стрима и монетизировать блог. PHOTOSHOP (10+). Программа предлагает обучение работе в редакторе с нуля. Учащиеся научатся создавать рисунки, обрабатывать фото, комбинировать изображения, добавлять эффекты, составлять коллажи, оформлять логотипы и группы. Видеоуроки компьютерной грамотности. Курс состоит из трех блоков для детей разного возраста. Работа на редакторе Paint (от 7 лет). Мини-видео курс состоит из 8 уроков по 6-8 коротких видео. С помощью инструментов Paint дети научатся делать иллюстрации: выбирать цвет, толщину контура, изменять размер объектов и масштаб рисунков, добавлять текст и удалять объекты. WORD для 8+. Дети научатся печатать текст, форматировать документы, вставлять и удалять элементы, создавать таблицы и пользоваться встроенным переводчиком. GOOGLE ДИСК 9+. Ребята узнают, как пользоваться сервисом, создавать, редактировать и сохранять текстовые документы, таблицы и презентации. Научатся создавать опросы и рисунки, синхронизировать данные и работать с картами GOOGLE.

Компьютерная академия «Шаг»

Возраст: 9-14 лет Сайт: https://msk.itstep.org/online-programs-for-children Стоимость: от 8 900 за курс. Информацию об актуальных скидках можно проверить на официальном сайте. Продолжительность: от 5 дней

Школа предлагает в основном оффлайн курсы водном из 105 своих филиалов. Программы обучения перед внедрением обсуждаются с передовыми компаниями в сфере программирования и разработки. По прохождению курса вручается диплом международного класса.

На время летних каникул школа организовала виртуальный IT-лагерь. Обучение в Академии построено на адаптивном подходе и геймификации. Создается ощущение виртуального присутствия в классе.

Minecraft (9-13). Курс рассчитан на 10 дней ежедневных занятий по 3 часа в день, в течение которых дети создадут 3D скины персонажа, приложение с кейсами, создадут сайт по мотивам любимой игры и промо-ролик своего канала в MINECRAFT. IT-микс (9-13). 5-ти дневная программа по 4 академических часа ежедневно, которая расскажет ребятам, как приступить к разработке компьютерных игр, какие бывают стили компьютерной графики, как создавать трехмерные модели и полноценные ве6- сайты. Youtube и Блоггинг (9-14). Программа также длится 5 дней и в ней собраны лучшие практики работы с YouTube. Слушатели узнают историю блоггинга, что такое импровизация, дебаты и как использовать эмоции. Снимут видео и смонтируют его в davinchi resolve по всем правилам крутого монтажа. Они напишут сценарии для рекламы, научатся продвигать блог в интернете, узнают, как зарабатывать в YouTube.

Ozon Academy

Возраст: 7-17 лет Сайт: https://ozonacademy.ru/ Стоимость: от 13 500 рублей Продолжительность: от 3 месяцев до 1 года

Озон-академия — это открытая образовательная платформа известного российского e-commerce Ozon, запущенная в 2019. Отличительной особенностью программ является использование реальных задач и технологий, применяемых в Ozon.

Онлайн занятия длятся 2 часа и проходят 1 раз в неделю в формате прямых эфиров через ZOOM. После каждого урока ученики выполняют домашнее задание, а по итогам обучения презентуют свой проект. Обучение в мини-группах по 8 человек. Можно посетить бесплатное занятие.

Scratch (7-10). Программа длится 1 год и включает в себя 2 модуля. На 1-ом ребята узнают, что такое переменные, условия и циклы в программировании, научатся обрабатывать события, создадут несколько проектов: игру, синтезатор, викторину и интерактивный мультфильм. На 2-ом освоят обмен сообщениями, координаты, спрайты и создадут еще несколько более сложных игр. Программирование Minecraft (7-10). При помощи виртуального языка дети учатся создавать новые объекты и управлять ими в игровом пространстве Майнкрафт. Они узнают, что такое команды, алгоритмы, блочное программирование, циклы с повторением, переменные и условные операторы. Создадут свой проект и презентуют его на последнем занятии. 3D-моделирование (8-11). З-х месячный курс познакомит ребят с основами трехмерного моделирования. Они освоят программу TinkerCad, узнают, что такое настраиваемые примитивы, научатся группировать и изменять модели, использовать вспомогательную плоскость, импортировать, конвертировать и удалять часть объекта. Смогут строить сложные и объемные 3-х мерные модели. Приложение на Android (8-11). Этот курс посвящен изучению App Inventor. Ребята узнают о разных режимах и способах их переключения. Научатся создавать анимацию и рисовать при помощи встроенных инструментов. Создадут свое собственное мобильное приложение в App Inventor. Программирование на Python (14+). Ребята научатся программировать на популярном языке, создавать игры-платформеры, оконные приложения, чат-боты. Займутся разработкой дизайна приложений на QtDesigner и веб-страниц при помощи html и css. Узнают, как работать с фрейморками и конкретно django. Олимпиадное программирование (14+). Курс готовит ребят для участия в олимпиадах по программированию. Они изучат синтаксис Python, структуру данных, внутренние контексты. Узнают практическое применение геометрии, комбинаторики и теории чисел в программировании. Веб-разработка (14-17). Подросткам дадут основные знания по HTML, CSS и JavaScript. На занятия они подробно разберут особенности конструирования сайтов Tilda, веб-дизайн в Figma, фреймворка express. Создадут аналог сайта Кинопоиск и приложения Погода. Финальным проектом станет самостоятельная разработка веб-приложения с адаптивной версткой и размещение его на хостинге. Летние интенсивы для юных IT-шников (7-16). Озон-академия предлагает ребятам принять участие в 2-х недельных летних интенсивах. Занятия проходят ежедневно по будням и длятся 1,5 часа. Каждое занятие посвящено отдельной тематике. Стоимость 700 руб. за акад. час.

Кодабра

Возраст: 7-17 лет Сайт: https://codabra.org/#courses Стоимость: Стоимость от 730 руб. в час. На курсы-погружения возможна беспроцентная рассрочка от ТинкоффБанк Продолжительность: 2 и 4 месяца

Кодабра — сеть оффлайн-школ программирования и цифрового творчества для детей и подростков, на базе которой модно пройти также обучение онлайн. Школа работает уже более 6 лет, стала лауреатом международной премии Google RISE Awards, является членом международной ассоциации школ программирования IAYCE и партнером Высшей̆ Школы Экономики.

Менеджеры оказывают помощь в подборе подходящего курса. Если курс по какой- то причине не понравился, то возможен возврат денежных средств за не пройденные занятия. Школа также предоставляет ноутбуки в аренду на время обучения. Стоимость аренды для мини-курсов (2 месяца 2 000 р., для курсов-погружений (4 месяца) — 5 000 р.

Scratch. Дизайн и анимация в играх (7-9). Курс познакомит ребят с азами графического дизайна, технологиями создания анимации, векторной графикой и принципами драматургии. Ученики нарисуют и анимируют своих персонажей, создадут стартовое меню и интерфейс, оформят несколько уровней игры. Scratch. Создание игр. Математика и логика (8-9). У курса есть два уровня. На первом ребята познакомятся со Scratch, создадут персонаж, научать его передвигаться, сделают несколько игр. На втором уровне будут создавать более сложные персонажи, анимировать их, научатся работать с веб-камерой и элементами виртуальной реальности. Создадут несколько игр, в том числе симулятор смартфона и игру со сложной логикой. Scratch. Создание игр. Гуру логики (8-9). Курс посвящен углубленному изучению Scratch и требует навыков работы с этим языком. Ученики разработают многоуровневые игры-платформеры, наподобие Super Mario и т.д. Они научатся прорабатывать физику персонажей, создавать ИИ, добавлять в игру генерацию уровней и камеру. Результатом станет создание 7 игр, 2 из которых ребенок создаст самостоятельно с нуля. Minecraft. Разработка и творчество (7-9). Обучение проходит в программной среде популярной игры через подключенные расширения Code Connection, WorldPainter и MCreator. Во время курса ребята научатся создавать логические схемы и алгоритмы, модификации и игровые карты. Освоят работу с графическим редактором и трехмерной системой координат. Roblox Studio. Создание 3D-миров (8-12). Ребята научатся программировать на языке Lua, освоят основной инструментарий трехмерного моделирования, узнают, как создавать архитектурные планы, работать с текстурами, материала, светом, тенью, композицией и ландшафтами. Результатом станет создание космического мира с НЛО и инопланетянами, мира с вулканами и драконами, игры-квеста, полосы препятствий. Roblox Studio. Программирование (8-12). Требует прохождение предыдущего курса. Учащиеся продолжат освоение скриптового языка и научатся работать с алгоритмами средней сложности. Займутся добавлением в игру движущихся и интерактивных объектов, внедрением внутриигрового магазины и валют, смогут настроит смену времени суток и создать игровое меню. За время учебы ребята подготовят 6-7 мини-игр — футбол, гонка, оборона замка и битва роботов, а также два индивидуальных проекта, которые можно опубликовать на сайте Roblox. Minecraft. Программирование на JavaScript. Основы (10-14). На занятиях при помощи специальной модификации Minecraft — ComputerCraftEdu ребята напишут алгоритмы для робота-черепашки, программируя его на различные игровые действия, познакомятся с основными приемами проектирования, создадут и настроят свой собственный сервер игры в Майнкрафт. Minecraft. Программирование на JavaScript. Профи (10-14). Курс посвящен изучению языка JavaScript. Ребята познакомятся с принципами работы редактора кода и удаленного сервера, научатся возводить постройки в игре при помощи скриптов, настраивать собственный сервер и писать более сложные программы. Требует предварительного прохождения предыдущего курса. Minecraft. Программирование на JavaScript. Погружение (10-14). Дети научатся настраивать индивидуальный сервер в пространстве игры, программировать мини-игры, создавать алгоритмы, плагины, моды и оптимизировать код. Узнают, как проводить тест программы и отладку. Сформируют портфолио их командных и собственных проектов. Blender. 3D-моделирование игровых миров (10-14). Обучение проходит в профессиональной программе для 3D-моделирования — Blender. На каждом урок ученики создают трехмерную модель при помощи различных инструментов и техник моделирования. Научатся делать рендер и видеоролики с импортом моделей. Unity. Разработка игр. Основы (10-14). На курсе ребята получат знания о базовых возможностях программы, узнают, как подключить редактор кода Visual Studio Code и писать скрипты на C#. Научатся работать над сюжетом, дизайном и механикой игры. Создадут 4 двухмерные-игры: преодоление препятствий, платформер с драконом, бродилку и симулятор космонавта. Unity. Разработка игр. Программирование и дизайн (10-14). Участники курса узнают, что собой представляет объектно-компонентная система, как программировать на языке C# + Unity API. Создадут игровой мир с продвинутой 3D-графикой, анимированными объектами и персонажами, пользовательским интерфейсом. Unity. Разработка игр. Профи (10-14). Программа подходит для ребят, которые уже знакомы с Unity и предполагает углубленное изучение и C#. Ученики освоят использование ИИ и принципы работы с сенсорным управлением, создание виртуальных эффектов и кат-сцен и интеграцию проекта в мобильные устройства. Web. Разработка веб-приложения (10-17). На этом курсе ученики будут работать с HTML, CSS, JavaScript и фреймворком jQuery. Освоят верстку веб-страниц и основы веб-дизайна. Результатом станет создание digital-проекта — полноценного сайта с размещением на хостинге, и веб-приложения с адаптивной вёрсткой. Python. Разработка 2D-игр (10-14). Ученики курса будут изучать возможности языка Python, познакомятся с модулем для создание оконных приложений Tkinter и библиотекой Pygam. Разработают несколько двухмерных игр с графическим интерфейсом сначала в команде, а потом самостоятельно. Python. Кибербезопасность и цифровая грамотность (10-14). Обучение проходит в виде квеста, посвященного информационной безопасности и защите данных в интернете. Ребята будут искать пропавшего человека при помощи соц. сетей, освоят кодирование и расшифровку данных, программирование на Python и создадут программу генерации паролей. Видеоблогинг на YouTube (10-17). Ребята узнают все этапы создания видеоблога: от разработки концепции, создания контента и до продвижения блога в сети. Познакомятся с программами Adobe Premiere Pro и Adobe After Effects. Научатся снимать, монтировать и заливать ролики на YouTube-канал. Python. Разработка нейронной сети (14-17). Самый сложный и продвинутый курс, который дает полное понимание, как работают нейронные сети. Подростки создадут математическую модель на языке программирования Python, познакомятся с методами машинного обучения и работы с большими данными. Kotlin. Разработка мобильных приложений для Android (14-17). На курсе подростки познакомятся со внутренней структурой приложений и взаимосвязью между кодом приложения и ресурсами. Начнут программировать на языке Kotlin. Научатся тестировать приложения на разных устройствах. Создадут простая игру, QR-сканер, список важных дел и т.д., а финальный проект установят на телефон.

Робикс

Возраст: 7-16лет Сайт: https://robx.org/online/ Стоимость: от 3000 руб. в месяц. При покупке абонемента на 3 и 6 месяцев действуют скидки 20 и 40% соответственно. Так же есть скидки для детей из одной семьи Продолжительность: от 2х месяцев

Обучение происходит на платформе школы, у каждого ученика есть свой личный катнут, в котором можно следить за прогрессом, выполнение домашних заданий и работой над проектом. За успешное прохождение этапов начисляются балы. По окончания обучения выдается сертификат с указанием набранного рейтинга.

У школы есть лицензия, поэтому можно вернуть 13% от стоимости обучения в качестве налогового вычета.

Создание игр: консоль «Arduboy» (10+). Каждый ученик получит игровую консоль Arduboy и научится самостоятельно создавать для нее игры. Код для игр пишется на языке C++ (Arduino IDE) при помощи библиотек Arduboy2.h, ArduboyTones, ArduboyPlaytune, ArdBitmap, ArdVoice и библиотека ATMlib. Duckietown: робот с системой автопилота (13+). Данный курс создан совместно с кафедрой МОЭВМ СБПГЭТУ («ЛЭТИ») на основе открытого проекта Массачусетского Технологического Института (MIT) «Duckietown». Дети создадут робота способного передвигаться по городу, находить других роботов и жителей города и взаимодействовать с ними. Разработка игр на Scratch 3 для детей (7+). Каждое занятие посвящено созданию на языке Scratch новой игры: пинг-понг, guitar hero, fruit ninja и др. Дети познакомятся с такими «взрослым» инструментам программирования, как переменные и циклы, условия и функции. Узнают, как знание законов физики помогает создавать реалистичные игры. Визуальное программирование в Minecraft (7+). Дети освоят алгоритмы, циклы и типы данных визуального блочного языка программирования MakeCode и координаты Minecraft, научатся применять их для построение миров. Узнают, что такое ИИ, логика игры и продвинутое строительство. Создадут свой собственный проект в игровом пространстве. Программирование на Python в Minecraft (10+). Более продвинутая программа, по сравнению с предыдущим курсом, в основе которой лежит изучение базового инструментария, но уже на основе Python. Навыки в последующем можно использовать не только для создания миров в Minecraft, но и для разработки других приложений. Основы программирования на языке C++ (10+). Кроме синтаксиса C++ ребята познакомятся с универсальными инструментами: арифметическими операциями, типами данных, циклами, условиями, функциями и методами. Научатся пользоваться библиотеками и отладке кода. В качестве учебного проекта будет создана игра «крестики-нолики».

Кодемика

Возраст: 6-17 лет Сайт: https://codemika.ru/ Стоимость: 5 400 рублей в месяц (8 занятий). Актуальные скидки можно проверить на официальном сайте Продолжительность: 9 месяцев с 1 сентября по 31 мая

Онлайн-занятия проходят 2 раза в неделю в режиме реального времени в формате интерактивных — вебинаров. Для обучения используется собственная образовательная платформа Кодемики. Есть возможность использовать бесплатную библиотеку знаний и участвовать в различных активностях. На летний период создан виртуальный IT-лагерь.

Кроме основных курсов, предлагают дополнительные модули: английский, веб-разработка и компьютерной грамотности. Стоимость доп. модуля от 2000 руб.

Создавай игры и мультфильмы на Scratch (1-4 класс). Ученики начнут изучать принципы работы операторов, алгоритмов и различные подходы в программировании. Разберутся в различных операционных системах, облачных приложениях, интернет-безопасности. Смогут создавать презентации, а также мультфильмы и компьютерные игры в среде Scratch. Создание 2D-игр на Python (5-6 классы). Курс нацелен на знакомство с базовыми алгоритмами, операторами и структурой данных. Ребята узнаю, как школьные предметы (математика, логика и т.д.) применяются в программировании. Результатом станет создание компьютерных 2D-игр. Курс: Java разработчик (7-11 класс, студенты). Наиболее полная программа по программированию включает в себя десяток технологий, дискретную математику, основы сетевых технологий и знания по компьютерной безопасности. Итогом станет создание 3-х больших проектов: дектоскопного приложения, сервера с фронтендом, мобильного приложения под Android и iOS.

Кодология

Возраст: 8-17 лет Сайт: https://codologia.online/ Стоимость: от 4990 за курс. При покупке двух и более курсов действуют скидки Продолжительность: от 8 занятий

Проходят в онлайн группах от 3 до 5 человек или персонально один на один с учеником на ваш выбор. Чтобы идеально подобрать онлайн курс исходя из уровня подготовки и интереса ребенка, запишитесь на бесплатное персональное онлайн занятие с Тьютором.

Курсы адаптированы для разного возраста. Дети от 8 до 10 лет развивают креативное мышление и учатся использовать визуально-блочные языки программирования. Для ребят от 10 до 12 лет предлагается обучение кодигу через разработку игры и мобильных приложений. 12-14 летние ученики уже погружаются в изучение высокоуровневых языков программирования и создают «взрослые» IT проекты и игры. Начиная с 14 лет курсы имеют профессиональную направленности, их цель — развить компетенции подростка в области разработки и создания мобильных приложений и игр.

Credo

Возраст: 8-17 лет Сайт: https://credokids.ru/ Стоимость: от 5090 за курс Продолжительность: 27 занятий

Процесс обучения в школе построен на передовых российских и международных методиках. Каждый урок включает в себя анимированный мультфильм, в котором мастера программирования рассказывают герою теоретическую часть. Прикрепленный видеоролик покажет пример работы в программе по теме. Карточка с основными понятиями и пошаговая инструкция поможет выполнить домашнее задание, а тестирование поможет оценить, насколько успешно усвоен материал. Завершение каждого модуля предусматривает создание мини проекта, который проверяется преподавателем.

На платформе доступно 2 бесплатных урока к каждому курсу и тестирование, для определения уровня для записи на соответствующий курс. Ученикам выдается сертификат о прохождении куса с итоговым баллом.

SCRATCH для начинающих (7+). Во время обучения ребенок познакомится с основами программирования на примере языка Scratch, научится работать со средой разработки и алгоритмами, узнает, как добавить героев и фон, подключить различные расширения и настроить анимацию. Сможет создать мультфильм, игру и анимацию. Веб-дизайн для начинающих (9+). Дети узнают какими бывают сайты, как отличить хороший дизайн от плохого. Изучат композицию, сочетаемость шрифтов и цветов. Научатся использовать видео и изображения, настраивать анимацию. Результатом станет создание сайта на платформе Wix и его мобильной версии. Python для начинающих (10+). Ребята научатся работать в среде разработки Pycharm, разбираться в готовом коде Python, составлять линейные и циклические алгоритмы. Программа поможет не только понять логику работы игр, но и научит менять предустановленные правила игры, а также создавать свои собственные игры с нуля. Java для начинающих (10+). Обучение проходит в среде разработки Greenfoot, где ребята научатся писать код, комментарии, создавать архитектуру и использовать различные ресурсы для приложений. Узнают, как протестировать и отладить приложение. Разработают 7 мини-игр и разместят их на сайте.

Школа программистов

Возраст: школьники с 5-го класса Сайт: https://mshponline.informatics.ru Стоимость: 5 900 руб. в месяц при оплате за учебный год, 6400 при ежемесячной оплате Продолжительность: 3 года, учебный год с декабря по июнь

В школе используется инновационная методика обучения, которая позаимствовала некоторые подходы университетского образования. Специализированные среды программирования разработаны с учетом психологии.

Внедрена строгая система контроля знаний: тестирования, контрольные рубежи и каждые полгода конце семестра проводятся внутришкольные олимпиады. Зачисление в школу производится по результатам вступительного экзамена.

Школа программистов Онлайн. Школа предлагает фундаментальные знания в различных областях программирования. Первый год обучения посвящен изучению программирования в игровой среде, Web-конструированию и компьютерной графике. На второй год ребята погружаются в язык Python и разработку мультимедийных приложений (мобильных и веб-сайтов). Заключительный год дает знание языка С++, администрирования ОС и промышленного программирования и информационной безопасности в компьютерных сетях. Обучение проходит на базе специальной интерактивной системы EduApp. Кроме основных курсов доступны факультативные, ученики сами могут выбирать окончательную программу обучения.